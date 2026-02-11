Bầu cử Thái Lan: Thủ tướng Anutin hoan nghênh kiểm phiếu lại

Trong bối cảnh làn sóng nghi vấn gian lận kiểm phiếu lan rộng sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 10/2 đã hoan nghênh việc Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) tiến hành kiểm phiếu lại theo đúng thẩm quyền pháp luật, đồng thời khẳng định chính phủ sẵn sàng chờ đợi trước khi bước vào tiến trình thành lập chính phủ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, phát biểu tại tỉnh Prachinburi, Thủ tướng Anutin - đồng thời là lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (BJT), đảng giành chiến thắng áp đảo theo kết quả sơ bộ - nhấn mạnh rằng mọi yêu cầu kiểm phiếu lại cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, chính phủ không có quyền can thiệp hoạt động của ECT.

Ông cho biết trong trường hợp việc công bố kết quả bầu cử chính thức bị chậm trễ, người dân sẽ không chịu nhiều tác động tiêu cực do chính phủ lâm thời vẫn tiếp tục điều hành đất nước.

Theo ông Anutin, Thái Lan cần sớm có một chính phủ đầy đủ thẩm quyền để điều hành đất nước hiệu quả. Tuy nhiên, nếu ECT tiến hành kiểm phiếu lại nhằm giải tỏa những quan ngại của công chúng, chính phủ sẵn sàng chờ đợi và tiếp tục đảm nhiệm vai trò lâm thời.

Công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, như xây dựng dự thảo tuyên bố chính sách trình Quốc hội, vẫn đang được tiến hành song song, nhưng mọi quyết định cuối cùng phải chờ kết quả bầu cử được công nhận chính thức.

Tuyên bố của Thủ tướng Anutin được đưa ra trong bối cảnh đảng Nhân dân (PP) cùng ngày đã đệ trình yêu cầu lên ECT, đề nghị kiểm phiếu lại tại 10 khu vực bầu cử thuộc các tỉnh Khon Kaen, Chon Buri, Lampang, Surat Thani, Nakhon Ratchasima, Samut Prakan, Tak, Saraburi, Maha Sarakham và Chai Nat. Theo PP, động thái này xuất phát từ việc nhiều dấu hiệu bất thường trong công tác kiểm phiếu được cử tri ghi nhận và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook, PP khẳng định tôn trọng và chấp nhận kết quả bầu cử, dù thắng hay thua, nhưng nhấn mạnh rằng gian lận trong kiểm phiếu là điều không thể chấp nhận.

Đảng này cho biết đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để tiếp nhận khiếu nại, thu thập bằng chứng và theo đuổi các biện pháp pháp lý liên quan đến những bất thường trên toàn quốc.

Tính đến ngày 10/2, trong số 10 khu vực yêu cầu kiểm phiếu lại, có 6 khu vực có kết quả tạm thời nghiêng về ứng cử viên đảng Tự hào Thái Lan, 2 khu vực thuộc đảng Vì nước Thái (PTP) và 2 khu vực thuộc đảng Klatham.

PP cũng kêu gọi cử tri cung cấp hình ảnh và tài liệu liên quan, đặc biệt là ảnh chụp các bảng kiểm phiếu được niêm yết tại điểm bỏ phiếu, nhằm đối chiếu với kết quả tổng hợp cuối cùng do ECT công bố.

Theo số liệu cập nhật trên trang web của ECT, đến nay 94.624 trên tổng số 101.331 đơn vị bầu cử (tương đương 94,21%) đã hoàn tất việc kiểm phiếu và nhập dữ liệu vào hệ thống.

Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu thực tế đã được kiểm đếm vẫn ở mức tương đối thấp: số phiếu bầu nghị sỹ theo khu vực bầu cử đạt hơn 34 triệu phiếu trên tổng gần 53 triệu cử tri (khoảng 65%), trong đó hơn 1,2 triệu phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu theo danh sách đảng đạt gần 34,5 triệu phiếu, với gần 1,6 triệu phiếu không hợp lệ.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Tự hào Thái Lan giành khoảng 193 ghế, bỏ xa các đảng tiếp theo gồm đảng Nhân dân 118 ghế, đảng Vì nước Thái 74 ghế, đảng Klatham 58 ghế và đảng Dân chủ 22 ghế, cùng nhiều đảng nhỏ khác.

Trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, cử tri đã phát hiện và công bố nhiều dấu hiệu bất thường như kiểm phiếu không công khai, cộng điểm sai, phiếu bầu không được niêm phong đúng quy định, thậm chí phiếu và biên bản kiểm phiếu bị phát hiện trong thùng rác.

Những diễn biến này đã làm gia tăng căng thẳng tại nhiều địa phương, khi hàng nghìn người, chủ yếu là sinh viên và giới trẻ, bao vây các điểm kiểm phiếu trong 2 ngày qua để yêu cầu kiểm phiếu lại.

Tình hình đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với các lời kêu gọi rà soát kết quả trên phạm vi toàn quốc ngày càng lan rộng./.

Tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Tự hào Thái Lan giành chiến thắng cách biệt Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế.