Thắt chặt tình cảm gắn bó, tin cậy giữa các cơ quan đại diện ngoại giao Việt-Lào

Ngày 6/2, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Hàn Quốc do Đại sứ Kaimani Orabun dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Đại sứ Kaimani Orabun chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và gửi lời chúc mừng Năm mới tới Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ trân trọng và cảm ơn tình cảm tốt đẹp cùng những lời chúc mừng Năm mới mà Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào dành cho Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cũng chúc mừng Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng thời chuyển lời chúc mừng Năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào.

Đại sứ hai nước khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan đại diện ngoại giao trong việc gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa hai Đại sứ quán trong công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và kết nối hợp tác giữa hai nước tại Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi gặp thân tình giữa hai đại sứ quán Việt Nam và Lào. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng với sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan đại diện, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, thể hiện sự gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ giữa hai Đại sứ quán.

Cùng ngày, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune đã dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Bắc Kinh sang thăm, chúc Tết Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Sichaleune gửi tới Đại sứ Phạm Thanh Bình và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam những lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất, chúc Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Đại sứ đánh giá cao và cho rằng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là niềm vui chung và nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng và Nhân dân Lào; nhấn mạnh các định hướng chiến lược và quyết sách quan trọng của Đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune (trái) tặng hoa chúc Tết Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Khẳng định Việt Nam là người bạn lớn, người đồng chí thủy chung hỗ trợ Lào xây dựng và phát triển đất nước, Đại sứ Sichaleune nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá cần được gìn giữ và vun đắp.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Lào và tập thể cán bộ Đại sứ quán Lào tại Trung Quốc; đánh giá việc duy trì các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước tại nước sở tại đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Lào.

Đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Lào và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tới Việt Nam ngay sau Đại hội XIV đã thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai nước và tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai nước, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam coi trọng việc tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, xem đây là một trong những ưu tiên chiến lược nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong không khí tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ, hai Đại sứ cùng các cán bộ, nhân viên hai cơ quan đại diện thưởng thức các món ăn cổ truyền Việt Nam, Lào và nâng ly chúc mừng Năm mới, cùng chúc cho quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại diện trong hỗ trợ người Việt tại Lào Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan đại diện tại Lào tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng kiều bào trong hoạt động đầu tư, phát triển.