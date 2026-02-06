Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, tại Campuchia.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các nghị sỹ Thượng viện, Hạ viện và thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp, hỗ trợ xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng tại khu vực ngoại thành Phnom Penh.

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Campuchia và vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động trong thời gian tới.

Công trình Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đang được xây dựng trong khuôn viên của Trường Tiểu học và Trung học Samdech Techo Hun Sen Dangkor tại đường 217, thành phố Phnom Penh.

Khu đất này từng được sử dụng làm căn cứ hậu cần của Quân tình nguyện Việt Nam sau ngày giải phóng 7/1/1979, sau đó tiếp tục được sử dụng làm trường học cho đến ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Với ý nghĩa lịch sử gắn bó mật thiết với Quân tình nguyện Việt Nam và nhằm gìn giữ, củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước theo tinh thần “kết nối thanh niên, kết nối các thế hệ và kết nối tương lai," Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã quyết định đổi tên trường thành Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam hiện có 11 tòa nhà học tập, gồm 54 phòng học, với 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở.

Với sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong thời gian tới, nhà trường sẽ được cải tạo và xây dựng bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện đại hóa môi trường học tập và tăng khả năng tiếp nhận học sinh.

Các hạng mục mới bao gồm 2 tòa nhà đa năng cao 2 tầng, 8 tòa nhà cao 3 tầng, với tổng cộng khoảng 200 phòng học, 2 khu nhà ăn, cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Thời gian thi công dự kiến từ 8 đến 12 tháng./.

