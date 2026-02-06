Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Tối 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-campuchia-2.jpg
Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Techo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-campuchia-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Phnom Penh về nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
