Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia
Chiều 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Tối 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung.
Samdech Techo Hun Sen bày tỏ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.
Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian trao đổi với bà con về tình hình trong nước, nhất là về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hai Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn; củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh...
Chiều 6/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và gặp mặt truyền thống nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam, tối 6/2/2026, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì Quốc yến chào mừng.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn một số Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục bám sát lộ trình 36 ngày "nước rút" còn lại cho công tác chuẩn bị bầu cử.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 23/1/2026, tại Hà Nội.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia - mối quan hệ được hun đúc từ lịch sử gắn bó, sẻ chia giữa hai dân tộc.
Ba Thủ tướng Việt Nam-Lào-Campuchia khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao...
Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin nhấn mạnh chính nhờ sự giúp đỡ quý báu đó cùng nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo Campuchia, Campuchia mới có hòa bình, ổn định và những thành tựu phát triển như ngày nay.
Chiều 6/2/2026, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Lào và Campuchia là diễn đàn quan trọng nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giữa ba nước trong khuôn khổ ba bên.
Chiều 6/2/2026, tại Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Phóng viên TTXVN phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-đối ngoại của hai đất nước.
Trong khuôn khổ Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng, chiều 6/2/2026, diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và đề nghị Mặt trận, các cấp chính quyền Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Cử tri phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đánh giá cao Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Chiều 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.
Chủ tịch nước vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.
Bà Lê Thị Bích Hường nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia Adam Mulawarman Tugio; Cộng hòa Philippines Francisco Noel R. Fernandez III đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.