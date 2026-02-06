Campuchia-Việt Nam-Lào: Cùng tìm kiếm cơ hội và không gian phát triển mới

Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia ngày 6/2 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy ưu tiên của ba nước dành cho tình hữu nghị giữa ba quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Đây là khẳng định của Thạc sỹ Him Raksmey - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực của Campuchia (CCRS) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh xoay quanh cuộc gặp do Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Thạc sỹ Him Raksmey nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp ba bên theo kênh Đảng thể hiện ở tính thời điểm và nội dung ý nghĩa.

Trước tiên, về thời điểm, theo thông lệ, sau khi hoàn thành việc tổ chức sắp xếp bộ máy lãnh đạo, đặc biệt là ở Việt Nam và Lào, cả ba đảng cầm quyền luôn sắp xếp gặp nhau sớm nhất có thể. Ông nhấn mạnh: “Điều này thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa ba quốc gia láng giềng."

Về ý nghĩa, theo Giám đốc điều hành CCRS, trên danh nghĩa ba nước láng giềng có hoàn cảnh lịch sử và điều kiện phát triển quốc gia tương đồng, cùng với rất nhiều vấn đề chung, cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào chính là cơ chế, diễn đàn để ba bên có cơ hội trao đổi, thảo luận nhiều hơn, qua đó, tìm kiếm cơ chế, giải pháp chiến lược mở ra cơ hội và không gian phát triển của mỗi nước trong khuôn khổ ba bên.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia phân tích các vấn đề khu vực, ông Him Raksmey cho rằng ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào có cơ chế hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế-xã hội đến hợp tác văn hóa, giữa con người với con người. Do đó, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao lần này là diễn đàn quan trọng nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giữa ba nước trong khuôn khổ ba bên.

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ góc nhìn đó, Giám đốc điều hành CCRS Him Raksmey cho rằng cuộc gặp cấp cao lần này giúp các bên liên quan nắm bắt cơ hội, cũng như ứng phó kịp thời với các thách thức chung, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến động hết sức phức tạp ở thời điểm hiện nay. Chuyên gia người Campuchia chia sẻ: “Chúng ta có thể phát huy những điểm mạnh để hợp tác thông suốt và hiệu quả hơn, vì lợi ích cao nhất của ba quốc gia và nhân dân ba nước."

Khẳng định việc thắt chặt tình hữu nghị giúp bồi đắp thêm nhiều tầng hợp tác giữa ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào, có ý nghĩa lớn lao đối với cả ba bên, Thạc sĩ Him Raksmey bày tỏ kỳ vọng sau cuộc gặp cấp cao lần này, sẽ có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác chung được triển khai giữa ba nước.

Người đứng đầu CCRS nêu rõ: “Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng các sáng kiến, chương trình, dự án triển khai trong thời gian tới sẽ mang tới cảm nhận tốt đẹp và lợi ích nhiều hơn nữa cho ba bên, vì lợi ích chung và lợi ích cao nhất của ba quốc gia và nhân dân ba nước"./.

Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào.