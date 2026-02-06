Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia Adam Mulawarman Tugio; Cộng hòa Philippines Francisco Noel R. Fernandez III đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia
Sáng 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Cuba, Việt Nam tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt
Bà Sissy Abad Diaz - Phó Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Ruz - khẳng định mối quan hệ Cuba-Việt Nam là hình mẫu duy nhất trên trường quốc tế.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước
Những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, cũng như những quyết sách, đột phá chiến lược mà Đại hội đề ra được đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu hết sức tin tưởng và kỳ vọng.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phó Chủ tịch nước kiểm tra thực tế tại Đồng Nai
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử ở Đồng Nai được triển khai nghiêm túc, chủ động, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương.
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Khơi dậy tinh thần trách nhiệm của toàn dân tham gia tích cực bầu cử Quốc hội
Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam
Sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Lào Cai
Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân là gốc, coi việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Ninh đảm bảo tiến độ, chất lượng và an ninh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc Tết gia đình chính sách tỉnh Lào Cai
Sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc Tết và trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia
Sáng 6/2, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết cho công nhân và người dân khó khăn tại Khánh Hòa, nhấn mạnh tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác an sinh xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk
Sáng 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk.
Việt Nam đóng góp tích cực tại Diễn đàn quốc tế về tư pháp tại Cuba
Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu vào ngày bầu cử được quy định thế nào
Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày, tùy tình hình địa phương, việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Phnom Penh
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.
Tổng Bí thư: Phát huy vai trò cơ quan đại diện trong hỗ trợ người Việt tại Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan đại diện tại Lào tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý và đồng hành cùng kiều bào trong hoạt động đầu tư, phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk
Sáng 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.
Tuyên Quang sẵn sàng cho Ngày hội non sông
Tỉnh Tuyên Quang khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ triển khai các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển mạnh mẽ
Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Mông Cổ thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ” ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, lâu dài, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước.
Vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia trong bối cảnh mới
Chuyên gia nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam, cả trên bình diện song phương, khu vực và quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến sân bay Techo, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Sáng 6/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ngày 23/5/2021; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,6%; tổng số đại biểu được bầu là 499 đại biểu.
Chủ tịch Hạ viện Jordan kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện.
Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia vì hòa bình và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Vientiane (Lào) lên đường thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào
Chuyến thăm tohành công tốt đẹp góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển thực chất, hiệu quả.