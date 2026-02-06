Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào

Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày, tùy tình hình địa phương, việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng.