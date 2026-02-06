Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa

Sáng 6/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đến thăm, tặng quà Tết cho người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Điền; công nhân lao động đang làm việc tại Nhà máy chế biến đặc sản yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang (Cụm công nghiệp Diên Phú).

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc nhân dân và người lao động sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, chăm lo Tết cho người dân của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp, ngành, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau,” bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; đồng thời, đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; quan tâm bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diên Điền. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 70 suất quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất quà cho nhân dân xã Diên Điền (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng).

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 70 suất quà cho đoàn viên, công nhân, lao động (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng). Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 75 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên khó khăn tại Cụm công nghiệp Diên Phú (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Đến thăm Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang (doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt mưa lũ cuối năm 2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 40 suất quà Tết của Đảng, Nhà nước tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng).

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh./.



