An Giang: Hơn 254 tỷ đồng chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ dân khó khăn

Những ngày qua, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động khác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí dự kiến hơn 254 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh.

Từ ngân sách Trung ương hơn 8,1 tỷ đồng, tỉnh trao quà tặng của Chủ tịch nước cho trên 26.200 người có công.

Bên cạnh đó, tỉnh trích ngân sách hơn 245 tỷ đồng thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong dịp Tết… với hơn 301.400 người và trên 1.000 tổ chức.

Toàn tỉnh thành lập hàng chục đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội và những người có công tiêu biểu, gia đình khó khăn trên địa bàn; qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn,” củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự gắn kết xã hội, giữ gìn nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc.

Cùng với nguồn lực nhà nước, tỉnh An Giang đã phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc huy động xã hội hóa. Các chương trình như: Tết vì người nghèo, Tết Sum vầy, Xuân yêu thương, Nghĩa tình đồng đội đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 207 phối hợp cùng đoàn viên thanh niên xây dựng nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai tại các địa phương như: Phiên chợ 0 đồng và gian hàng bình ổn giá giúp người nghèo tiếp cận nhu yếu phẩm; hỗ trợ vé xe cho công nhân, người lao động khó khăn về quê ăn Tết; tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, tặng quà cho đồng bào vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số; chương trình “Xuân biên giới” mang quà Tết đến vùng sâu, vùng xa và hải đảo…

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh triển khai các hoạt động thiết thực, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, nghĩa tình.

Tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, An Giang tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.../.

