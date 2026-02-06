Thăm, chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni

Nhân dịp Tết cổ truyền Ramưwan năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Trong các ngày từ 3- 6/2, Đoàn đã đến thăm và chúc tết các vị sư cả, chức sắc; người có uy tín tiêu biểu và đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni tại các xã: Bắc Bình, Hồng Thái, Liên Hương, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, bình an và đón mừng Tết Ramưwan vui tươi, đầm ấm đến các vị chức sắc và toàn thể bà con người Chăm Hồi giáo Bàni.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình động viên đồng bào vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định về mọi mặt đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

Các vị chức sắc, sư cả, người có uy tín đều bày tỏ lòng cảm ơn, cảm kích vì sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào đón Tết cổ truyền của dân tộc cũng như hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, làm ăn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Ramưwan là Tết cổ truyền từ lâu đời của người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni với ý nghĩa để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt.

Tết Ramưwan của người Chăm gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau gồm: Lễ tảo mộ; cúng bái tổ tiên, đón Tết tại nhà và cuối cùng các vị sư cả, chức sắc sẽ vào chùa để thực hiện tháng chay niệm Ramadan.

Năm nay, Tết Ramưwan sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến 19/3. Vào dịp này, những người Chăm Hồi giáo Bàni xa quê đều dành thời gian trở về cúng tổ tiên, quây quần cùng gia đình và người thân./.

