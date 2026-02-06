Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân Lý Sơn về quê đón Tết trong điều kiện thời tiết xấu

Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực chuẩn bị phương án đưa nhân dân về đặc khu Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Việc chuẩn bị phương án nhằm đưa toàn bộ người dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong trường hợp thời tiết ngày 16/2/2026 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch) xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn không hoạt động được.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quan tâm hỗ trợ giúp tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu đưa toàn bộ nhân dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ để kịp về đặc khu Lý Sơn vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, số lượng hành khách còn lưu lại tại bến cảng Sa Kỳ chưa về được đặc khu Lý Sơn do thời tiết bất lợi và chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để có phương án bố trí phương tiện phù hợp, nhằm đưa toàn bộ nhân dân, hành khách về đặc khu Lý Sơn được an toàn, tuyệt đối không để bất cứ người dân không được về quê ăn Tết cùng gia đình.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực cảng, đảm bảo an toàn tài sản cho nhân dân, hành khách; chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời huy động phương tiện hỗ trợ vận chuyển nhân dân, hành khách từ tàu Cảnh sát biển vào bờ (đặc khu Lý Sơn) được an toàn.

Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực nhà ga, bến cảng và trong suốt quá trình vận chuyển khách từ cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu Cảnh sát biển cập bến, đảm bảo hành khách lên xuống phương tiện, tàu bè được an toàn, trật tự, hạn chế các trường hợp lợi dụng tình hình đi lại bất ổn để trộm cắp, móc túi... gây thiệt hại cho tài sản của người dân, hành khách đi lại.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách có phương án bố trí phương tiện vận tải đường bộ để đưa toàn bộ nhân dân, hành khách tập kết tại cảng Sa Kỳ đến nơi tàu Cảnh sát biển cập, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận lợi; chỉ đạo Ban Quản lý cảng tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng tại các cảng Sa Kỳ, Bến Đình để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân về quê đón Tết thuận lợi, an toàn.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật để kịp thời vận chuyển hành khách từ nơi neo tàu của tàu Cảnh sát biển vào bờ được an toàn./.

