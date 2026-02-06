Thời tiết ngày 6/2: Miền Bắc nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 6/2 khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét về sáng và đêm; trong khi đó, các khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ phổ biến ngày nắng, ít mưa, nền nhiệt tăng dần.

Ngày 6/2, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ C.

Khoảng ngày 7/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ; sau đó tăng cường mạnh hơn vào tối và đêm 7/2, lan rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 6/2 đến sáng 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Từ đêm 7-9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C.

Hà Nội từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C.

Từ ngày 7/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Các vùng biển từ Trung Bộ đến Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Từ đêm 7-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông; nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 6/2

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3./.

