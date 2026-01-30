Thanh Hóa: Sớm di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở Xuân Sơn

Tại khu vực Pom Ca Thảy, bản Xuân Sơn, xã biên giới Sơn Điện, Thanh Hóa, nhiều năm qua các hộ dân nơi đây đang sống dưới chân một quả đồi lớn, trên đồi đang có tình trạng sạt trượt đất đá và có nhiều vết nứt lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Mong muốn của người dân khu vực này là nhà nước sớm có phương án di dời khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi ở mới an toàn.

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua các hộ dân sống dưới chân một quả đồi lớn, nhưng tình trạng sạt trượt đất đá chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, đã xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi, đất đá sạt trượt xuống chân núi.

Hiện trên đỉnh đồi đang tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác làm gần 40 hộ dân sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, sợ hãi đất đá trên đồi sập xuống mỗi khi mùa mưa bão về.

Anh Lộc Văn Huệ, bản Xuân Sơn cho biết: "Bản có gần 40 hộ dân nằm trong khu nguy cơ sạt lở đồi khu Pom Ca Thảy. Hiện trên quả đồi này đang có vết nứt có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Đề nghị nhà nước quan tâm, sớm xây dựng khu tái định cư để di dời dân, giúp người dân ổn định cuộc sống."

Là một trong 40 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng, gia đình chị Lương Thị Thu rất lo lắng khi ngôi nhà của mình xuất hiện nhiều vết nứt lớn, và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Do Ủy ban Nhân dân xã chưa được bố trí đất tái định cư nên gia đình chị phải sống tạm bợ ở trong ngôi nhà này nhiều năm qua. Cứ mỗi lần mưa bão là nhà lại nứt rộng thêm. Vì vậy, mỗi khi có mưa lớn, gia đình phải sơ tán đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả nhà.

Tình trạng sạt lở đất đồi tại khu vực bản Xuân Sơn đang ngày càng nghiêm trọng, trên đồi xuất hiện nhiều vết nứt; trong đó có vết nứt dọc chiều dài 310 m, rộng 4-7 cm, chạy sâu vào lòng đất. Ngoài ra, trên đồi có vết sụt lún đất ngang chiều cao 3 m, dài 200 m, làm bề mặt đất bị vỡ nứt, rất dễ sạt lở khi mưa kéo dài.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện, bản Xuân Sơn hiện có 147 hộ, trong đó có gần 40 hộ thuộc khu vực Pom Ca Thải đang sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đồi.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã cảnh báo nguy hiểm sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, theo dõi các vết nứt để kịp thời ứng phó khi mưa lớn xảy ra và xây dựng phương án di dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, xã đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp khắc phục, cũng như đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Ông Phạm Văn Tình - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện, Thanh Hóa cho biết, Khu vực Pom Ca Thải, bản Xuân Sơn có gần 40 hộ dân/160 nhân khẩu đang sinh sống dưới một quả đồi lớn, do ảnh hưởng mưa bão hàng năm nên trên đỉnh đồi xuất hiện nhiều vết nứt dọc, nứt ngang, có nguy cơ ảnh hưởng tới đến tính mạng người dân.

Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm ban hành tình huống khẩn cấp để xã xây dựng khu tái định cư mới để di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tỉnh vẫn còn khoảng 1.722 hộ dân đang sống tại khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét và 6.275 hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025,” đến nay tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp, vận động được 574 hộ xây nhà và di chuyển đến nơi ở mới.

Tuy nhiên, tới nay vẫn đang còn nhiều hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở. Các hộ dân sống tại những khu vực này không có đủ kinh phí để di chuyển đến nơi ở mới và luôn phải sống trong tâm trạng bất an khi mùa mưa bão về.

Mới đây, ngày 20/1/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030” với mục tiêu bố trí sắp xếp ổn định cho 2.758 hộ dân/47 xã, trong đó ổn định tại chỗ 493 hộ/19 xã/67 thôn, bản; tái định cư xen ghép cho 269 hộ/25 xã/79 thôn, bản; tái định cư tập trung cho 1.996 hộ/64 khu/36 xã.

Các hộ dân thực hiện di chuyển đến nơi ở mới được hỗ trợ trực tiếp kinh phí di dời, cụ thể hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà sàn, nhà không kiên cố được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà cấp 4, nhà mái bằng được hỗ trợ 75 triệu đồng/hộ, hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà 2 tầng trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ... Việc được hỗ trợ di dời sẽ giúp nhiều hộ dân có kinh phí di chuyển và làm nhà tại nơi an toàn.

Để phòng chống thiên tai hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” tại những điểm xung yếu, để sẵn sàng triển khai ứng phó hiệu quả khi tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời, thực hiện đầu tư các khu tái định cư cho người dân đang sống tại vùng có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn./.

