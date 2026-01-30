Huế-Quảng Trị quảng bá du lịch, thúc đẩy kết nối đường bay với Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/1, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Huế-Quảng Trị, đồng thời xúc tiến mở đường bay tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.



Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và Đoàn công tác của thành phố Huế do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế dẫn đầu, cùng các khách mời phía Hàn Quốc gồm Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Hàn Quốc (KATA) Lee Jin Seok, Giám đốc Hội Du lịch Outbound Hàn Quốc Jeon Sung Joon. Tham dự sự kiện còn có đông đảo các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và các cơ quan báo chí của hai nước.



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, cho biết chương trình lần này nhằm quảng bá hình ảnh miền Trung - với trung tâm là Huế và Quảng Trị - như một điểm đến đa dạng, giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, hấp dẫn; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh chương trình là cơ hội để xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị với chính quyền và các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và kinh tế.

Ngoài ra, trong những năm vừa qua, số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến 2 địa phương có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Với mục tiêu xây dựng điểm đến Huế-Quảng Trị dành cho thị trường Hàn Quốc, việc xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa 2 địa phương với Hàn Quốc mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.



Ông Lee Jin-seok Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Hàn Quốc (KATA) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh Khánh Vân/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ cho biết Huế là một thành phố đặc biệt với chiều sâu lịch sử và không gian văn hóa đặc sắc. Huế hiện diện với dòng sông Hương chảy qua giữa lòng thành phố tạo thành không gian sống chậm mà sâu lắng rất đặc trưng của cố đô.

Huế thu hút du khách không ồn ào mà lắng sâu qua ẩm thực cung đình đỉnh cao, qua nét tinh tế của những tà áo dài tím yêu kiều riêng có. Đây là điều vô cùng quý giá trong đời sống hiện đại sôi động, tất bật ngày nay. Vì vậy, du khách đến Huế sẽ không chỉ để tham quan mà là để cảm nhận, lắng lại và nhớ mãi về một địa danh lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người giao hòa thấm đượm.



Trong khuôn khổ sự kiện, ngành du lịch 2 tỉnh đã giới thiệu về những tiềm năng và lợi thế nổi bật của Huế và Quảng Trị với bờ biển dài tuyệt đẹp, hệ thống di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận như Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc - Âm nhạc Cung Đình Việt Nam… và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Làng du lịch Tân Hóa.

Các sản phẩm du lịch phong phú từ nghỉ dưỡng cao cấp, golf, chăm sóc sức khỏe đến trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng cho Huế và Quảng Trị.



Trong bán kính 250 km, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị đều có sân bay riêng (Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tại Huế và Sân bay Đồng Hới tại Quảng Trị), tạo thuận lợi cho việc kết nối với các thành phố lớn của Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ khai thác các chuyến bay charter và thương mại quốc tế.

Dự kiến vào cuối tháng 3 tới sẽ triển khai chuyến bay charter Hàn Quốc-Huế đầu tiên trong năm nay và sau này sẽ được thúc đẩy bay thường xuyên.

Trong chương trình này, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá và phát triển du lịch địa phương, bao gồm: giới thiệu các điểm đến, sự kiện, lễ hội, sản phẩm và dịch vụ du lịch, đặc biệt là các chương trình kích cầu du lịch; chiếu phim giới thiệu hình ảnh các điểm đến, văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP; tổ chức không gian B2B dành cho các doanh nghiệp du lịch để trao đổi, giới thiệu thông tin, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch và ký kết hợp tác với các đối tác.

Sự kiện có sự tham gia của 10 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu từ Huế và Quảng Trị, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kết nối với các đối tác tại Seoul và Busan. Các cuộc gặp đã mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tổ chức tour du lịch, golf và các gói sản phẩm Halal trọn gói.



Với hạ tầng du lịch hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm du lịch đa dạng và các kế hoạch mở rộng đường bay quốc tế, Huế và Quảng Trị đang khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của khu vực miền Trung Việt Nam, không chỉ với du khách Hàn Quốc mà còn với thị trường quốc tế.

Chương trình giới thiệu du lịch và xúc tiến mở đường bay tại thành phố Seoul của Hàn Quốc mở ra cơ hội hợp tác bền vững, góp phần đưa miền Trung Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Hàn Quốc và quốc tế./.



