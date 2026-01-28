Du khách Việt lên kế hoạch sớm cho chuyến xê dịch du Xuân đầu năm mới 2026

Lên kế hoạch sớm hơn để săn được mức vé máy bay giá tốt và giờ đẹp hơn, đa dạng lựa chọn lưu trú… nhằm tránh áp lực quá tải mùa cao điểm là cách mà người Việt đang xê dịch. Từ việc tìm kiếm điểm đến phù hợp, quản lý ngân sách đến xây dựng các hoạt động đáng nhớ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này từng bước định hình xu hướng kỳ nghỉ Tết 2026 của người Việt.

Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, ông Charles Wong cho biết nền tảng trực tuyến này ghi nhận mức tăng mạnh về lượt tìm kiếm đối với các điểm đến trong nước, tiếp đó là các quốc gia lân cận ngay từ tháng Một.

Theo dữ liệu nội bộ của Traveloka, lượng tìm kiếm về Hà Nội tăng gấp 1,8 lần so với tháng 12, cho thấy Thủ đô vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ các hoạt động văn hóa sôi động, lễ hội truyền thống và không khí Tết rộn ràng.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt và Phú Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm tăng hơn gấp đôi tháng trước, phản ánh sức hút bền vững của những điểm đến kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thiên nhiên và giải trí.

Đáng chú ý, trong số các điểm đến nội địa, Nha Trang nổi bật với mức tăng hơn ba lần về lượt tìm kiếm so với tháng trước, khẳng định xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Việt trong việc lựa chọn nghỉ dưỡng ven biển, hướng đến thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Du khách Việt có xu hướng chọn nghỉ dưỡng ven biển, hướng đến thư giãn và chăm sóc sức khỏe.(Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Ông Charles Wong cho biết thêm, nhu cầu du lịch quốc tế tại các quốc gia lân cận của người Việt cũng gia tăng rõ rệt. Các điểm đến quen thuộc như Bangkok, Kuala Lumpur ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gấp đôi so với tháng 12.

Đặc biệt, lượng tìm kiếm thông tin về Seoul và Singapore tăng gần gấp ba lần, cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các điểm đến với đô thị sôi động, ẩm thực đa dạng và nhiều hoạt động phù hợp cho gia đình, với thời gian bay ngắn và thuận tiện.

Ông Charles Wong chia sẻ: “Lên kế hoạch du lịch Tết sớm đang dần trở thành xu hướng phổ biến khi du khách tìm kiếm mức giá tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn và sự linh hoạt cao hơn. Tết cũng là mùa du lịch ý nghĩa nhất trong năm, và du khách Việt mong muốn có một trải nghiệm liền mạch trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Traveloka được xây dựng dựa trên những nhu cầu ngày càng thay đổi đó.”

Nhằm hỗ trợ xu hướng này, ông Charles Wong cho hay Traveloka đã triển khai Chiến dịch Tết 2026, diễn ra từ ngày 25/1-28/2, mang đến loạt chương trình ưu đãi (trong đó có ưu đãi giảm giá đến 50% trong khung giờ vàng), hoạt động tương tác và giải pháp du lịch toàn diện, giúp việc người Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm hơn và trọn vẹn hơn./.