Du lịch Cần Thơ phát huy lợi thế vùng trong quá trình hội nhập

Phát huy lợi thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang từng bước nâng tầm phát triển du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Nhịp cầu kết nối với du khách quốc tế

Nhắc đến Cần Thơ, ai cũng nhớ câu ca dao “Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về” nhằm ca ngợi vẻ đẹp trù phú của vùng đất Cần Thơ - nơi có dòng sông Hậu hiền hòa, sản vật dồi dào, cùng sự mến khách của người dân nơi đây, khiến ai đến một lần cũng sẽ nhớ nhung, quyến luyến và không muốn rời xa.

Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Du lịch thành phố Cần Thơ đang từng bước định vị vị thế là trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và nét hiện đại.

Các sản phẩm đặc trưng như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng... tiếp tục được đầu tư, từ chất lượng dịch vụ đến trải nghiệm du khách.

Một góc chợ nổi cái Răng. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước, Cần Thơ đang từng bước nâng tầm sản phẩm du lịch, mở rộng không gian sinh thái và khẳng định vai trò là “nhịp cầu kết nối” du khách quốc tế đến với thành phố cũng như Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Phan Ngọc Dương, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Trong chuyến du lịch cùng gia đình cuối năm, tôi chọn Cần Thơ làm điểm đến. Rạng sáng, gia đình tôi xuống bến tàu đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Giữa khung cảnh xuồng ghe tấp nập giao thương, âm thanh mời chào mua hàng, tiếng máy chạy trên sông, tiếng còi tàu... làm cho tôi quyến luyến. Tôi thích cảm giác tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết, ngồi bồng bềnh trên tàu, ăn một tô hủ tíu nóng, thích thú vô cùng!"

Tham quan chợ nổi Cái Răng, ông Oliver Grant, du khách đến từ Anh cho biết: "Tôi thích cái cách mà người dân cùng thuyền nhỏ để di chuyển trên sông. Họ mang rau, trái cây, cả thức ăn xuống ghe nhỏ rồi di chuyển tới chỗ này, chỗ kia để bán, nhìn rất lạ; tôi cũng thấy tuyệt vời khi tiếp xúc với họ."

Lợi thế về cảnh quan sông nước, sản vật phong phú và sự thân thiện của người dân đã tạo nên sức hút cho du lịch thành phố. Có thể thấy với những tiềm năng rộng lớn hiện nay, du lịch Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá trong giai đoạn mới.

Việc nâng chất sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa dịch vụ và đẩy mạnh liên kết gắn với phát triển, bảo tồn văn hóa và môi trường sẽ là tiền đề để du lịch thành phố tăng tốc, hút khách du lịch trong nước và khách quốc tế.

“Tái cấu trúc” để du lịch phát triển xứng tầm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, sau hợp nhất, không gian du lịch Cần Thơ mở rộng với đa dạng các loại hình từ du lịch sông nước, cộng đồng, du lịch biển.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Các khu, điểm du lịch đảm bảo phục vụ đa dạng đối tượng khách khi đến với thành phố.

Du khách trải nghiệm tự tay làm món cá lóc nướng. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố lập lại đề án phát triển chợ nổi Cái Răng trong tình hình mới, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu các cơ chế thu hút đầu tư vào du lịch đường sông, du lịch sinh thái miệt vườn cao cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch để tiếp cận khách du lịch toàn cầu. Song song đó, Sở cần tập trung phát huy hiệu quả các di tích trên địa bàn trong việc kết nối các tour tuyến du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá lại các điểm đến du lịch, các tour, tuyến du lịch đường sông, để có giải pháp nâng tầm phát triển trong thời gian tới; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, đặc biệt là nâng chất các lễ hội nhằm tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh thành phố Cần Thơ sau hợp nhất đã trở thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, hoàn thiện, hoạt động hiệu quả, đoàn kết cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao so với mặt bằng chung cả nước, thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư; nhiều công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố được triển khai.

Các hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố được nâng lên một tầm cao mới, trong đó các lễ hội Ok Om Bok, lễ hội văn hóa sông nước..., góp phần đưa hình ảnh thành phố Cần Thơ vươn tầm quốc tế.

Các món bánh dân gian truyền thống hút khách tại các lễ hội lớn. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị ngành du lịch thành phố tiếp tục quán triệt phương châm “du lịch là nhịp cầu kết nối, xây dựng con người Cần Thơ với 5 phẩm chất trí tuệ-nhân ái-năng động-hào hiệp-thanh lịch;” phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm cao cùng nhau kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần đưa Cần Thơ vững bước phát triển.

Năm 2025, thành phố Cần Thơ đón trên 11 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt (trong đó, có hơn 440.000 lượt khách quốc tế), tăng 24%; doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 20%.

Với những lợi thế sẵn có cùng sự định hướng bài bản, du lịch Cần Thơ đứng trước nhiều cơ hội phát triển bứt phá trong giai đoạn mới. Việc phát huy giá trị văn hóa sông nước, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và mở rộng không gian sinh thái không chỉ góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.

