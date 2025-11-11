Việt Nam duy trì sức hút là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với người Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Liên minh Du lịch Nga (RUTI) công bố thông tin thông tin tích cực liên quan đến ngành du lịch tại Việt Nam cũng như một số nước khu vực Đông Nam Á, dù vừa trải qua đợt mưa bão lớn.

Báo cáo của RUTI cho biết không có tour du lịch nào bị hủy trong thời gian tới, ngược lại, nhu cầu du lịch hiện đang tăng mạnh, đặc biệt trước thềm kỳ nghỉ của học sinh.

Cụ thể, lượng đặt phòng của du khách Nga tới cả Việt Nam và Thái Lan trong tuần qua đã tăng lên và kéo dài đến tận tháng 4-5 năm sau.

Theo báo cáo, các điểm nghỉ dưỡng lớn ở Việt Nam đã nhanh chóng ổn định sau bão Kalmaegi.

Ông Andrey Podkolzin, Giám đốc Quan hệ Công chúng của Tập đoàn ITM, đánh giá tình hình đang ổn định, người dân và lực lượng chức năng đang nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Trong cơn bão, du khách không bị ảnh hưởng khi chính quyền địa phương đã sớm cung cấp thông tin để người dân địa phương và du khách để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Các công ty lữ hành tại Việt Nam và Thái Lan đều xác nhận thời tiết hầu như không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của du khách./.

Khánh Hòa là điểm đến yêu thích nhất trong nhiều năm qua của du khách Nga Việc tỉnh Khánh Hòa đầu tư, phát triển cho hạ tầng du lịch chính là điểm cộng trong lòng du khách Nga, bởi mỗi lần quay trở lại với họ đều là những điều thú vị, mới mẻ, hấp dẫn.