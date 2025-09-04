Du lịch

Tổng thu của du lịch Hà Nội tăng 80% trong dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội thu hút hơn 2 triệu lượt khách và đạt doanh thu 4.500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tăng mạnh so với năm ngoái.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024./.

