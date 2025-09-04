Tổng thu của du lịch Hà Nội tăng 80% trong dịp Quốc khánh 2/9

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024./.
Hà Nội thu hút hơn 2 triệu lượt khách và đạt doanh thu 4.500 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, tăng mạnh so với năm ngoái.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024./.
Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thu hút hơn 3,93 triệu lượt khách trong 6 ngày đầu, thể hiện sự quan tâm lớn của công chúng.
Ngày 3/9, Lễ khai mạc Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 đã chính thức diễn ra tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đăng cai Đại hội đồng TPO 2025 là thời điểm vàng để Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong ngành du lịch.
Theo Ban Quản lý Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, từ ngày 30/8-2/9, hai di tích đã đón gần 10.000 lượt khách; riêng ngày 2/9 có hơn 3.800 lượt khách đến tham quan và dâng hương.
Từ ngày 30/8-2/9/2025, Di tích Thành cổ Quảng Trị đã đón được gần 10.000 lượt khách, trong đó riêng ngày 2/9, có hơn 3.800 lượt khách đến tham quan và dâng hương tưởng niệm.
Với vai trò là chủ nhà Năm Du lịch Quốc gia 2025, Huế đại diện cho Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, đưa văn hóa và du lịch hội nhập sâu rộng hơn trong kỷ nguyên vươn mình.
Hàng trăm nghìn lượt du khách tấp nập đổ về Đà Nẵng sôi động, Gia Lai nhiều cảnh đẹp thơ mộng và vườn trái cây miệt vườn Vĩnh Long trĩu quả để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Trong dịp lễ Quốc khánh, Lào Cai đón gần 228.000 lượt khách, doanh thu 702 tỷ đồng; còn An Giang đón hơn 385.000 lượt khách với nhiều sản phẩm du lịch mới và hoạt động kích cầu hấp dẫn.
Trong dịp Quốc khánh, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" đã thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày từ 28/8 đến 31/8/2025.
Từ thủ đô Hà Nội sôi động đến những miền quê đẹp thanh bình, bộ phim phóng sự dài 60 phút mang đến cho khán giả Argentina một góc nhìn gần gũi về đất nước Đông Nam Á năng động và mến khách.
Nhu cầu “rất lớn” từ nhóm khách hàng trẻ tuổi và giàu có nhờ tiền kỹ thuật số đã thúc đẩy FXAIR - hãng bay thuộc tập đoàn Flexjet, chấp nhận các khoản thanh toán bằng loại tiền này.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng công nghệ và các chứng chỉ uy tín quốc tế không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách, mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến đáng tin cậy.
Hệ thống giếng cổ Gio An hơn 1.800 năm tuổi ở Quảng Trị vẫn vững bền cùng thời gian, không bao giờ cạn nước, minh chứng cho trí tuệ và sự hòa hợp thiên nhiên của người Chăm cổ.
Sáng 31/8/2025, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train – Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô.”
Giải vô địch bắt đầu vào rạng sáng 28/8, thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi và có nhiều gió. Sự kiện thu hút 30 phi công đến từ khoảng 20 quốc gia, trong đó có những người dày dặn kinh nghiệm.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ngày đầu tiên nghỉ Lễ 2/9 (30/8), khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 76.000 lượt, bằng 61% so cùng kỳ năm 2024.
Du khách đến Lào Cai được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động từ Festival “Nghiêng say mùa thu” ở Bắc Hà đến “Lễ hội mùa vàng” ở Mù Cang Chải, tận hưởng những trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập, nơi những đường phố và tiểu cảnh sáng bừng sắc màu, mang đậm không khí lễ hội và tinh thần tự hào dân tộc.
Trước sức ép từ các điểm đến Đông Nam Á, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái định vị, nâng cao trải nghiệm và thu hút khách quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Tại cuộc họp bàn giải pháp phát triển du lịch tại phường Vũng Tàu vừa diễn ra, các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đã đề xuất nhiều giải pháp để hiện thực hóa tiềm năng du lịch không gian mới.
Trong xu thế phát triển du lịch bền vững và đa dạng hóa trải nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành trung tâm kết nối khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động “Vững lòng nơi đầu sóng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tri ân người lính biển.
Du khách lưu ý có kế hoạch di chuyển từ sớm tránh tắc nghẽn hoặc cấm đường, mang giấy tờ tùy thân, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và liên hệ trước với quán để được sắp xếp và giữ chỗ.
Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho phóng viên quốc tế dịp này là cơ hội để giới thiệu những nét tinh hoa làng nghề, thúc đẩy du lịch văn hóa - làng nghề phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập
Tại Hội chợ du lịch ASTINDO 2025 Indonesia, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tham gia hội chợ với gian hàng riêng, giới thiệu sản phẩm và quảng bá điểm đến của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2025, số lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị quan đạt 61.800 người, tăng 85,31% so với cùng kỳ năm trước.
TP Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp du lịch-lữ hành sẵn sàng phục vụ dịp Quốc khánh 2/9 với chuỗi sản phẩm đa dạng từ du lịch xanh, nghỉ dưỡng biển... đến các tour du lịch gắn với sự kiện A80 hấp dẫn.
Sự kiện quảng bá du lịch miền Trung Việt Nam tại Jakarta thu hút hơn 100 đối tác Indonesia, kỳ vọng thúc đẩy hợp tác song phương và đưa miền Trung trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hồi giáo.
Chùa Ghositaram như một "bảo tàng mỹ thuật" thể hiện tài năng của các nghệ nhân Khmer, là một trong những điểm đến văn hóa độc đáo, điểm nhấn cho kiến trúc, thể hiện sự trường tồn của văn hóa Khmer.
Theo năm tháng, hai cây bồ đề buông những chùm rễ lớn nhỏ, tạo thêm nét đẹp cổ kính cho ngôi đình Tân Đông, thu hút nhiều khách thập phương đến chiêm ngưỡng, làm phim và chụp ảnh lưu niệm.