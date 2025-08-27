Du lịch Hà Nội tăng trưởng ấn tượng, lên kế hoạch nâng tầm trải nghiệm

Giữa bầu không khí sôi động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng về du lịch.

Theo đó, tám tháng qua, Hà Nội ước đón 21,58 triệu lượt khách (tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái); tổng thu du lịch đạt gần 86.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2024.

Trong số đó, khách quốc tế chiếm 4,96 triệu lượt (tăng 25,8%, bao gồm 3,49 triệu lượt lưu trú), còn khách nội địa đạt 16,62 triệu lượt (tăng 10,7%). Tổng thu du lịch toàn thành phố đạt gần 86.000 tỷ đồng (tăng 17,1% so với năm 2024).

Riêng tháng 8/2025, Thủ đô đón khoảng 3,18 triệu lượt khách (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 709,22 nghìn lượt (tăng 42,6%), có 500.000 lượt lưu trú.

Lượng khách nội địa cũng tăng mạnh, đạt 2,47 triệu lượt, kéo theo tổng thu từ du lịch tháng Tám lên 12,54 nghìn tỷ đồng (cao hơn 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Công suất sử dụng phòng của hệ thống khách sạn trung bình đạt 59%.

Song song với kết quả này, Sở Du lịch Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (chùa Hương), đồng thời, kế hoạch ra mắt các sản phẩm du lịch mới mang chủ đề “Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025” cũng đang được triển khai.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, tháng Chín tới sẽ có nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc như: Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025, Festival Thu Hà Nội 2025, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025.

Ở tầm quốc tế, Hà Nội sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE tại Thành phố Hồ Chí Minh, ITB India (Ấn Độ), IFTM Top Resa (Pháp), cũng như các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ và Pháp.

Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác địa phương, xây dựng kế hoạch tập huấn và khảo sát kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành. Nhiều sản phẩm mới được tập trung phát triển như du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc thiểu số, sản phẩm du lịch đêm và các điểm đến độc đáo như Bảo tàng Bia Hà Nội.

Chuỗi hoạt động và kế hoạch này cho thấy Hà Nội đang chủ động làm mới mình, để du lịch không chỉ tăng trưởng về lượng khách mà còn hướng đến nâng tầm trải nghiệm, khẳng định vị thế điểm đến du lịch văn hóa, hội tụ tinh hoa hàng đầu trong khu vực./.

