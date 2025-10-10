Việt Nam - điểm đến hấp dẫn du khách Pháp trong mùa Hè 2025

Việt Nam đã vươn lên trở thành điểm đến châu Á được du khách Pháp lựa chọn nhiều nhất trong mùa Hè năm nay, với lượng khách tăng trưởng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một bài viết mới đây đăng trên nhật báo Le Figaro cho biết giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật trong bức tranh du lịch thế giới, trở thành “hiện tượng thành công của du lịch Pháp năm 2025."

Tờ báo dẫn số liệu của Hiệp hội các doanh nghiệp điều hành tour du lịch Pháp (SETO) cho thấy trong khi nhiều điểm đến truyền thống của người Pháp như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Mỹ đều sụt giảm lượng khách do thiên tai, bất ổn chính trị hoặc chi phí tăng cao, thì Việt Nam lại đạt mức tăng mạnh nhất khu vực, vượt xa các nước châu Á khác.

Bài báo viết: “Việt Nam đang tận hưởng thành công du lịch với lượng khách Pháp tăng 54,7% chỉ trong một năm.”

Theo Le Figaro, đây là mức tăng cao nhất trong số các điểm đến quốc tế ngoài châu Âu, cho thấy xu hướng rõ rệt của du khách Pháp trong năm nay: ưu tiên những quốc gia an toàn, có chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Giới chuyên gia du lịch Pháp cho rằng kết quả này là nhờ môi trường ổn định, chính sách thị thực linh hoạt và giá dịch vụ cạnh tranh của Việt Nam.

Việc miễn thị thực 45 ngày cho công dân Pháp và nhiều nước châu Âu, cùng với mạng lưới đường bay thẳng giữa Paris và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thuận tiện, đã giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách Pháp muốn khám phá châu Á.

Bên cạnh yếu tố chi phí, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ đa dạng sản phẩm du lịch, kết hợp giữa di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Hình ảnh điểm đến thân thiện, yên bình và giàu bản sắc giúp Việt Nam nổi bật trong khu vực, nhất là khi nhiều nước châu Á chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc căng thẳng chính trị.

Theo ông Patrice Caradec, Chủ tịch Hiệp hội SETO, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong mùa Đông tới, khi nhu cầu đặt tour từ Pháp sang Việt Nam, Campuchia và Hàn Quốc vẫn ở mức cao. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà phát triển này trong thời gian tới.”

Cũng theo tờ Le Figaro, trong danh mục các điểm đến mùa Đông được du khách Pháp ưa chuộng, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm đầu cùng với Ai Cập và Cộng hòa Dominica.

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, hạ tầng du lịch ngày càng hiện đại và hình ảnh quốc gia an toàn, thân thiện, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những “điểm sáng mới” của du lịch châu Á năm 2025, đồng thời củng cố chỗ đứng vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới./.

Du lịch Việt “xây cầu nối” giúp khách Pháp tới trải nghiệm văn hóa bản địa Du khách Pháp có xu hướng “du lịch chậm” gắn với các giá trị bền vững và trải nghiệm cá nhân hóa. Họ muốn sống và hòa mình vào đời sống bản địa, trải nghiệm sự chân thực trong từng khoảnh khắc.