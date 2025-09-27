Khai mạc Ngày Văn hoá Việt Nam-Hàn Quốc tại Huế

Tối 27/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025.”

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước năm 2025, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn.

Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, sự kiện còn tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác đặc biệt quan trọng và thân thiết đối với Huế. Trong gần hai thập niên qua, nhiều dự án hợp tác phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ nét.

Từ năm 2007 đến nay, Huế đã triển khai thành công 6 dự án ODA với tổng vốn khoảng 55 triệu USD. Riêng giai đoạn 2022-2026, Huế tiếp tục đón nhận các dự án hỗ trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đã và đang được xúc tiến.

Không chỉ vậy, hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và thời trang trong khuôn khố Festival Huế, Tuần lễ Áo dài cộng đồng... đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần làm cho Huế ngày càng trở thành điểm đến kết nối, sáng tạo.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế không chỉ là dịp để thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị, mà còn là cơ hội đề người dân Huế được thưởng thức, cảm nhận và thêm hiểu biết về nền văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi.

Ông Phan Thanh Hải kỳ vọng tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, nhiều cơ hội hợp tác đa dạng và sâu rộng hơn giữa Huế và các địa phương Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 100 gian hàng được bố trí để giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm truyền thống đặc sắc của hai nước.

Du khách có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia hoạt động nhảy ngẫu nhiên K-pop random dance, chiêm ngưỡng sản phẩm thủ công, áo dài Huế và trình diễn làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, thành phố Gyeongju - cố đô nghìn năm của Hàn Quốc và là nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2025 - lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện.Điểm nhấn của “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Công chúng sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Gugak), cùng những màn trình diễn K-pop, V-pop trẻ trung, sôi động.

Sự kiện có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uheeska (Hàn Quốc), ca sỹ Minh Hằng cùng nhiều nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ Huế và các địa phương trong nước, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa giao thoa độc đáo, đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại, hấp dẫn.

Ngày hội sẽ kéo dài đến hết ngày 28/9./.

