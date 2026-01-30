Du lịch

Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Đại diện Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới cam kết tổ chức này sẽ đóng vai trò là cầu nối, đưa chuỗi giá trị toàn cầu của ngành du lịch và lữ hành đến với các điểm đến, trong đó có Việt Nam.

M.Mai
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của WTTC, bà Sarah Wang. (Ảnh: TITC)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của WTTC, bà Sarah Wang. (Ảnh: TITC)

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 vừa diễn ra tại Philippines (ngày 29/1), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (WTTC), bà Sarah Wang.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến mới của du lịch thế giới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Những thành tựu này, bên cạnh nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam, còn có sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức quốc tế. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với các hoạt động của tổ chức.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới quan tâm xây dựng và cung cấp các báo cáo chuyên sâu về thị trường, xu hướng và tình hình hoạt động du lịch của Việt Nam, qua đó hỗ trợ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về du lịch.

Lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới sẽ đóng vai trò kết nối, lan tỏa tinh thần và định hướng phát triển du lịch Việt Nam tới các hãng, doanh nghiệp, tập đoàn du lịch trên toàn cầu.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sarah Wang cho biết dựa trên dữ liệu nghiên cứu của Hội đồng, Việt Nam không chỉ tiếp tục thu hút mạnh mẽ khách du lịch Trung Quốc mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường khác trên thế giới. Điều này cho thấy Việt Nam đã rất thành công trong việc đa dạng hóa sản phẩm và thu hút các thị trường nguồn khác nhau.

vnp-con-dao-10.jpg
Việt Nam hướng tới là điểm đến của du lịch bền vững. (Ảnh minh họa: Vương Nam/Vietnam+)

Bà Sarah Wang nhận định Việt Nam có tiềm năng lớn với du lịch thế giới trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, đồng thời khẳng định WTTC cam kết đóng vai trò là cầu nối, đưa chuỗi giá trị toàn cầu của ngành du lịch và lữ hành đến với các điểm đến, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đó, bà Sarah Wang đề xuất một số lĩnh vực hợp tác cụ thể mà Hội đồng có thể hỗ trợ.

Một, về chia sẻ dữ liệu, bà cho biết WTTC công bố dữ liệu du lịch hàng năm, bao phủ toàn cầu, vừa cung cấp phân tích chuyên sâu cho từng quốc gia, vừa cho phép các điểm đến so sánh với nhau trên cùng hệ đo lường thống nhất, với chuỗi dữ liệu được xây dựng liên tục hơn 35 năm.

Hai, WTTC đang triển khai nhiều sáng kiến toàn cầu xoay quanh các chủ đề quan trọng như phát triển du lịch bền vững, du lịch thân thiện với môi trường và du lịch dựa vào cộng đồng… Thông qua đó, WTTC hỗ trợ các điểm đến học hỏi những mô hình tốt nhất thế giới, cũng như xác định những khó khăn, thách thức để có định hướng phù hợp.

Về định hướng hợp tác lâu dài, bà Sarah Wang cho biết WTTC đang chào đón các điểm đến mới nổi tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với WTTC và xem xét trở thành thành viên của tổ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam cân nhắc việc gia nhập Hội đồng vào thời điểm phù hợp, qua đó mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào mạng lưới hợp tác du lịch toàn cầu./.

(Vietnam+)
#Hợp tác quốc tế trong du lịch #Phát triển du lịch Việt Nam #Vai trò của WTTC #Xu hướng và thị trường du lịch #Du lịch bền vững và thân thiện môi trường #Đa dạng hóa thị trường nguồn #Dữ liệu và phân tích du lịch toàn cầu #Chính sách và chiến lược du lịch #Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế #Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam Philippines
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mãn nhãn lễ hội khinh khí cầu ở Thụy Sĩ

Mãn nhãn lễ hội khinh khí cầu ở Thụy Sĩ

Vào dịp đầu năm, người dân Thụy Sĩ và du khách đều đổ về Château-d’Oex để trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu tại ngôi làng nhỏ xinh Château-d’Oex giữa núi non hùng vĩ thuộc dãy Pre-Alps.

Mai anh đào là giống cây rừng, được đưa về trồng trên đường phố Đà Lạt làm cảnh từ nhiều thập kỷ trước. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Mai anh đào bung nở trên phố núi Đà Lạt

Đến thời điểm này, khắp phố núi Đà Lạt, rực rỡ bởi sắc hồng của Mai anh đào bắt đầu bung nở; từ ngày 16/1 tại Đà Lạt khai mạc Lễ hội Mai anh đào với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mời gọi du khách.

Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi cao tại xã Ninh Hải, có kiến trúc độc đáo, cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp chùa tháp Nam Khánh Hòa

Các di tích tiêu biểu như tháp Pôklông Garai và Trùng Sơn Cổ Tự (Ninh Hải) thu hút du khách nhờ kiến trúc độc đáo, giá trị lịch sử lâu đời và không gian tâm linh đặc sắc.