Tri ân những người lưu giữ ký ức Hoàng Sa

Nhân dịp kỷ niệm các sự kiện gắn với quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Đặc khu Hoàng Sa, chính quyền Đặc khu (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các nhân chứng lịch sử và thân nhân những gia đình có người từng tham gia bảo vệ Đặc khu Hoàng Sa.

Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong những căn nhà nhỏ nằm rải rác trên địa bàn thành phố, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và ký ức về Hoàng Sa, các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện gắn với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi cuộc gặp gỡ là một lần nhắc nhớ về những con người bình dị nhưng đã góp phần trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Không giấu được xúc động khi đoàn đến thăm, ông Trần Hòa (xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) cho biết tháng 10/1973, ông ra Hoàng Sa với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho sỹ quan, binh lính thuộc Trung đội Hoàng Sa và các nhân viên khí tượng trên đảo. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tháng gắn bó với biển đảo vẫn còn nguyên vẹn trong ông.

Ông Trần Hòa chia sẻ thêm: "Sự quan tâm của chính quyền hôm nay là niềm động viên rất lớn, không chỉ riêng ông mà cho các gia đình có người từng gắn bó với Hoàng Sa. Điều đó cho thấy Hoàng Sa chưa bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi mong rằng các thế hệ trẻ sau này sẽ hiểu rõ hơn về Hoàng Sa, để thêm yêu biển đảo và có trách nhiệm hơn với Tổ quốc.”

Là một trong những nhân chứng lịch sử được đoàn đến thăm, ông Lê Lan (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) cho rằng dù tuổi đã cao nhưng mỗi khi nhắc đến Hoàng Sa, ông vẫn nhớ như in những ngày tháng làm nhiệm vụ giữa trùng khơi. Khi đó, điều ông và đồng đội nghĩ đơn giản lắm. Đó là làm tròn trách nhiệm là bảo vệ biển đảo, không ai nghĩ đến gian khổ hay hiểm nguy.

Ông Lê Lan (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ về những ký ức khi ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ vào năm 1971. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ông Lê Lan cho rằng việc chính quyền Đặc khu Hoàng Sa và thành phố Đà Nẵng duy trì các hoạt động tri ân có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống. Không chỉ là thăm hỏi, động viên, đây còn là cách để nhắc nhở rằng Hoàng Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của Việt Nam.

Theo ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa kiêm Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), việc tổ chức các hoạt động tri ân đã thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, cho thấy sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những cá nhân đã trực tiếp gắn bó, chứng kiến và tham gia các giai đoạn lịch sử liên quan đến Đặc khu Hoàng Sa.

Trong năm 2025, thông qua quá trình kết nối, rà soát và đối chiếu nguồn tư liệu, Ủy ban Nhân dân Đặc khu Hoàng Sa phối hợp với Nhà trưng bày Hoàng Sa đã xác định, bổ sung thêm các nhân chứng hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Vĩnh Long; đồng thời, tổ chức ghi hình, chụp ảnh và xây dựng hồ sơ tư liệu, góp phần hoàn thiện và làm phong phú kho tư liệu lịch sử về Hoàng Sa.

Song song với công tác sưu tầm, lưu giữ tư liệu, hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền Hoàng Sa tiếp tục được triển khai thường xuyên và bài bản. Bình quân mỗi năm có khoảng 10 đến 12 cuộc triển lãm lưu động với chủ đề “đưa Hoàng Sa đến trường học,” thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh, sinh viên trên cả nước.

Mỗi nhân chứng Hoàng Sa được xem là một chứng cứ sống động, có giá trị đặc biệt trong việc khẳng định quá trình Việt Nam phát hiện, xác lập và thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa một cách liên tục, hòa bình qua các thời kỳ lịch sử.

Theo số liệu thống kê, tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, hiện có 27 nhân chứng lịch sử liên quan đến Hoàng Sa, trong đó còn 11 người đang sống. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, hiện vẫn còn 6 nhân chứng Hoàng Sa đang sinh sống.

Thời gian tới, chính quyền Đặc khu Hoàng Sa sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thêm nhiều hoạt động gặp gỡ, tri ân và đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, pháp lý liên quan đến Đặc khu Hoàng Sa bằng nhiều hình thức phù hợp.

Thông qua những chuyến thăm lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình chính là lời tri ân sâu sắc gửi đến những con người đã và đang gìn giữ ký ức Hoàng Sa. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

