Ngày hội “Di sản văn hóa biển” lan tỏa giá trị, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Ngày 22/11, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2), phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, Nhà Trưng bày Hoàng Sa phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường An Khê và trường Nguyễn Đình Chiểu tổ chức Ngày hội “Di sản văn hóa biển” nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, về giá trị lịch sử – văn hóa – nghệ thuật của di sản văn hóa biển; đồng thời lan tỏa thông điệp khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với quần đảo Hoàng Sa.

Điểm nhấn của sự kiện là talkshow “Chủ quyền Hoàng Sa qua di sản văn hóa” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa biển, giới thiệu nhiều tư liệu, bản đồ, mộc bản, châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Các phần tương tác “Đố vui có thưởng” được tổ chức đan xen, tạo không khí sinh động và thu hút học sinh.

Không gian trưng bày chuyên đề, triển lãm ảnh, tranh và nón lá giúp tái hiện cảnh sắc biển đảo, đời sống ngư dân và những hoạt động vươn khơi bám biển. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian và workshop như đan lưới, vẽ nón lá, “Đoàn tàu đánh bắt”, “Đồng lòng vượt đại dương” mang đến trải nghiệm trực quan, giúp học sinh hiểu thêm về nghề truyền thống và văn hóa biển Việt Nam.

Hoạt động trò chơi dân gian như cùng ngư dân học đan lưới và vẽ nó lá đặc biệt thu hút các em học sinh tham gia đông đảo và nhiệt tình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Tiến Công - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa chia sẻ: "Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa biển, đồng thời kết nối cộng đồng với di sản lịch sử – pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Các hoạt động trải nghiệm và trưng bày giúp học sinh tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động, qua đó nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức bảo vệ chủ quyền."

Sự kiện được livestream trên Fanpage và Website Nhà Trưng bày Hoàng Sa, dự kiến thu hút hơn 400 đoàn viên, học sinh tham gia. Các hoạt động truyền thông đa nền tảng được triển khai nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp: “Di sản văn hóa biển – Gìn giữ ký ức, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa”./.