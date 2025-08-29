Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc “Vững lòng nơi đầu sóng”

Ngày 29/8, Nhà Trưng bày Hoàng Sa thuộc Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cho biết, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2025) và Quốc khánh 2/9, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Vững lòng nơi đầu sóng”.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần gắn bó với biển đảo quê hương và gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến những người đang ngày đêm kiên cường bám biển, bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Cụ thể, từ ngày 28/8, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức: Trưng bày chuyên đề “Vững lòng nơi đầu sóng”, giới thiệu 30 pano ảnh về hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Không gian trưng bày được trang trí trực quan, sinh động ngay tại khuôn viên Nhà Trưng bày, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận.

Thông tin các hoạt động sẽ diễn ra tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. (Nguồn: Nhà Trưng bày Hoàng Sa)

Song song đó, trang trí các không gian check-in chủ đề biển đảo tại khu vực tiền sảnh độc đáo, mang đến trải nghiệm mới lạ, người dân và du khách có thể lưu giữ những khoảng khắc đẹp và tự hào biển đảo Việt Nam.

Nhà Trưng bày cũng lên kế hoạch tổ chức hoạt động “Kết vòng tay” và “Hành trình Hoàng Sa”, qua đó hướng dẫn người dân và du khách tự làm ra vòng tay từ vỏ ốc biển như một món quà thủ công độc đáo; đồng thời có thể tham gia trò chơi ngắn khi tìm hiểu 5 không gian triển lãm của Nhà Trưng bày Hoàng Sa để nhận tem xác nhận trở thành “Người bạn đồng hành cùng Hoàng Sa”.

Ông Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa cho biết, điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Vững lòng nơi đầu sóng” là buổi gặp gỡ, chia sẻ và định hướng hợp tác trong nghiên cứu, giáo dục và truyền thông về chủ quyền biển đảo của Nhà Trưng bày Hoàng Sa với Phòng Chính trị, Vùng 3 Hải quân và Trung tâm nghiên cứu Hoàng Sa - Trường Sa, Học viện Chính trị khu vực 3.

Ông Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa tặng quà lưu niệm cho đại diện 2 đơn vị tham gia buổi giao lưu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chương trình giao lưu giúp các bên tăng cường học tập, tìm hiểu và củng cố thông tin về tình hình biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Hải quân Nhân dân Việt Nam, quan điểm và đường lối giải quyết tranh chấp trên biển của Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Tiến Công khẳng định, “Buổi gặp gỡ là bước đi quan trọng để các bên phát huy thế mạnh, cùng chung tay lan tỏa giá trị lịch sử và hiện thực của Hoàng Sa, Trường Sa, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ quốc.”./.