Thu tiền từ shipper rồi chiếm đoạt, hai nhân viên bị khởi tố

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Cao Tấn Phát (28 tuổi, ngụ ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi Tham ô tài sản. Liên quan đến vụ việc Huỳnh Thị Thanh Tú (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) cũng bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/11/2022 đến ngày 24/11/2022, Cao Tấn Phát là nhân viên giao hàng và Huỳnh Thị Thanh Tú là nhân viên xử lý đơn hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Phước (địa chỉ khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nay thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

Huỳnh Thị Thanh Tú có trách nhiệm tiếp nhận, phân chia đơn hàng và thu tiền từ các nhân viên giao hàng (shipper) để nộp về Công ty. Tuy nhiên, Tú đã cùng Cao Tấn Phát thu từ các shipper với tổng số tiền gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về Công ty theo quy định, mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

An Giang: Bắt đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Công an bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga - bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - khi đang lẩn trốn tại Hà Nội, để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.