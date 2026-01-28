Công an tỉnh An Giang bàn giao 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc

Ngày 28/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp bàn giao 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho lực lượng chức năng nước này tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Hai đối tượng được bàn giao là Gao Zhao (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Dĩ Cổ, huyện Trấn Hùng, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Mao Jibin (sinh năm 1997, trú tại thôn Cao Kiều, thị trấn Trường Thị, thành phố Liên Nguyên, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Theo thông tin từ phía lực lượng chức năng Trung Quốc, đây là 2 đối tượng bị phát lệnh truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, ngày 16/1/2026, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Gao Zhao nhập cảnh và di chuyển đến địa bàn đặc khu Phú Quốc có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc khẩn trương xác minh nhân thân, hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ đối tượng theo quy định.

Tiếp đó, ngày 18/1/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Mao Jibin có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đơn vị đã tiến hành mời đối tượng làm việc, qua xác minh và xác định Mao Jibin là đối tượng đang bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy nã, đơn vị đã tiến hành bắt giữ.

Sau khi trao đổi, xác nhận thông tin với cơ quan chức năng Trung Quốc, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất thủ tục và bàn giao an toàn 2 đối tượng theo đúng quy định./.

