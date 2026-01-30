Chăm lo Tết cho người có công: Lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… được các cấp chính quyền và đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực triển khai.

Chăm lo đúng đối tượng, đúng thời điểm

Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tặng hơn 1,16 triệu suất quà Tết, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và yếu thế, nhằm đảm bảo quà tặng thiết thực đến đúng đối tượng và kịp thời trong dịp Tết.

Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo Tết quy mô lớn và đồng bộ với mục tiêu “mọi người, mọi nhà đều có Tết.”

Việc trao quà được tổ chức công khai, kịp thời và đúng đối tượng, huy động cả nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội để tăng thêm số lượng, chất lượng quà tặng.

Trong đó, thành phố nhấn mạnh ưu tiên chăm lo cho người có công, người nghèo, cận nghèo, đoàn viên lao động khó khăn và các nhóm yếu thế… thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc trong dịp lễ truyền thống lớn của dân tộc.

Tại Chương trình “Tết nhân ái - Xuân yêu thương” tặng quà người có công, người cao tuổi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường Cửa Nam (Hà Nội) sáng 30/1, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam cho biết, để nhân dân đón Tết trong tinh thần “vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh”, Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến sự ủng hộ tự nguyện của cộng đồng xã hội. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chế độ chính sách để mọi người dân trên địa bàn đều được tiếp cận và đảm bảo quyền lợi một cách minh bạch, công bằng.

Đảng bộ và chính quyền phường Cửa Nam đã triển khai tặng quà theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố tới 2.984 đối tượng gồm người có công, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức, hộ cận nghèo, người cao tuổi... với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Thông qua Chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương”, Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường đã vận động và trao tặng 833 suất quà cho người có công, người cao tuổi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền gần 531 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phường đã trực tiếp tới thăm hỏi, tặng quà 44 trường hợp đặc biệt, trong đó có các cụ cao tuổi tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước.

Tới nhận quà, đại diện gia đình em Nguyễn Công Thái (nạn nhân chất độc da cam) xúc động cho biết, gia đình vẫn luôn được các cấp chính quyền quan tâm, thăm hỏi thường xuyên. Những phần quà Tết đầy tình nghĩa này thể hiện rõ chính sách nhân văn; qua đó, giúp gia đình có thêm niềm vui và động lực để đón Tết đủ đầy hơn.

Lan tỏa nghĩa tình từ cơ sở

Còn tại Chương trình “Xuân gắn kết - Tết sum vầy” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được tổ chức sáng 30/1, với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân", 272 suất quà Tết đã được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi món quà là một lời chúc, một sự sẻ chia ấm áp, giúp bà con vơi đi gánh nặng mưu sinh, vững tâm đón một cái Tết đủ đầy hơn.

Bà Nguyễn Kim Lê, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét son đẹp nhất trong bức tranh đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Nghĩa Đô.

Chương trình được tổ chức với quy mô rộng khắp, không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những món quà vật chất mà còn mong muốn kiến tạo một không gian văn hóa Tết đích thực, nơi giá trị truyền thống được tôn vinh và tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.

“Chương trình không chỉ nhằm mục đích an sinh xã hội, mà còn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Sâu xa hơn, chúng tôi kỳ vọng những hành động thiết thực, sự quan tâm kịp thời này sẽ khơi dậy và củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền địa phương. Chương trình chính là minh chứng sống động nhất cho việc biến Nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực, chăm lo đến từng hơi thở, từng bữa cơm của người dân, để "ý Đảng, lòng Dân" quyện hòa làm một”, bà Nguyễn Kim Lê chia sẻ.

Tại chương trình, người dân đã được cùng nhau trải nghiệm không gian "Tết xưa" đầy hoài niệm với những gian hàng mộc mạc, tái hiện khung cảnh Tết cổ truyền với hội thi gói bánh chưng Xanh; Hội thi "Bày mâm ngũ quả" tinh tế, khéo léo và khu vực trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của địa phương, tôn vinh trí tuệ, sự sáng tạo của người dân Nghĩa Đô. Tại khu vực trò chơi dân gian rộn rã tiếng cười với các trò kéo co, trò chơi bước chân đoàn kết, phần quà may mắn…

Sự đồng bộ giữa chỉ đạo của thành phố và tổ chức thực hiện tại cơ sở đã tạo nên một chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần đảm bảo người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, được đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Đó cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền các cấp đối với đời sống người dân trong dịp lễ trọng đại của dân tộc./.

