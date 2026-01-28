Đà Nẵng dành gần 336 tỷ đồng chăm lo người có công dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình chính sách, các đối tượng đặc thù, đối tượng xã hội và tổ chức lễ viếng, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo kế hoạch, việc cấp quà Tết và chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng sẽ hoàn thành trước ngày 10/2/2026 (tức ngày 23 tháng Chạp). Tổng kinh phí dự kiến thực hiện công tác thăm, tặng quà là gần 336 tỷ đồng.

Cụ thể, quà tặng của Chủ tịch nước bằng tiền mặt mức 600.000 đồng/người được trao cho các đối tượng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nặng.

Mức quà 300.000 đồng/người được áp dụng đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân và người thờ cúng liệt sỹ.

Bên cạnh các chính sách theo quy định của Trung ương và Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, Đà Nẵng còn hỗ trợ quà Tết bằng hiện vật trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ gia đình người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các anh hùng đã hy sinh hoặc từ trần.

Thành phố cũng hỗ trợ mức quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng/người cho khoảng 12.000 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức thăm các tổ chức, cá nhân và thực hiện lễ viếng, tưởng niệm, dâng hương từ ngày 25/1 đến 10/2/2026.

Riêng ngày 6/2/2026 (tức ngày 19 tháng Chạp) sẽ tổ chức lễ viếng, dâng hương tại 35 điểm trên địa bàn thành phố; đồng thời tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại.../.

