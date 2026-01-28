Xã hội

Phú Thọ: Kịp thời khống chế vụ cháy, không để ách tắc trên Quốc lộ 2

Đám cháy bùng phát tại cửa hàng hoa lụa Thịnh Tình, chuyên kinh doanh hoa lụa Trung Quốc, sau đó lan sang quán bún cá và ki-ốt bán hoa quả lân cận và cháy lan ra các nhà kho phía sau.

Hoàng Mạnh Hùng
Sau nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Sau nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Lúc 14 giờ 28/1, một vụ cháy xảy ra tại khu vực mặt đường Quốc lộ 2 đoạn đi qua xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Theo ghi nhận thông tin ban đầu của phóng viên, đám cháy bùng phát tại cửa hàng hoa lụa Thịnh Tình, chuyên kinh doanh hoa lụa Trung Quốc, sau đó lan sang quán bún cá và kiốt bán hoa quả lân cận và cháy lan ra các nhà kho phía sau.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực có gió mạnh, khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh ảnh hưởng đến hệ thống đường điện cao thế nằm trong khu vực xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông trên tuyến không để ách tắc cho Quốc lộ 2.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đám cháy bùng phát #Thiệt hại tài sản #Nguyên nhân vụ cháy #Phòng cháy chữa cháy Phú Thọ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không có điện lưới quốc gia, người dân bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng phải đầu tư điện mặt trời để thắp sáng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu: Bản Mông Tia Ma Mủ khát điện

Nằm sâu trong vùng núi xã Tà Tổng (tỉnh Lai Châu), bản Tia Ma Mủ đến nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Không có điện, cuộc sống của những người Mông nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Sẵn sàng những chuyến tàu xuân Bính Ngọ

Sẵn sàng những chuyến tàu xuân Bính Ngọ

Ngành đường sắt tiếp tục cho thấy sự chủ động, bài bản và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa Tết, từng bước khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng trong hệ thống vận tải quốc gia.