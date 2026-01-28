Phú Thọ: Kịp thời khống chế vụ cháy, không để ách tắc trên Quốc lộ 2

Lúc 14 giờ 28/1, một vụ cháy xảy ra tại khu vực mặt đường Quốc lộ 2 đoạn đi qua xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Theo ghi nhận thông tin ban đầu của phóng viên, đám cháy bùng phát tại cửa hàng hoa lụa Thịnh Tình, chuyên kinh doanh hoa lụa Trung Quốc, sau đó lan sang quán bún cá và kiốt bán hoa quả lân cận và cháy lan ra các nhà kho phía sau.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực có gió mạnh, khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh ảnh hưởng đến hệ thống đường điện cao thế nằm trong khu vực xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông trên tuyến không để ách tắc cho Quốc lộ 2.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê, làm rõ./.