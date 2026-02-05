Thời tiết ngày 5/2: Sương mù bao phủ miền Bắc, Nam Bộ nắng nóng nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi đó khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 33 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, cao nhất 22-24 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 26-28 độ, có nơi trên 29 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-27 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-33 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ thuận lợi cho việc du Xuân Giai đoạn trước Tết thời điểm từ 10-13/2 (22-26 tháng Chạp), trong đó ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tăng cường lệch Đông.