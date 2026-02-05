Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà Tết tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 5/2, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm thành phố; thăm, tặng quà Tết tới một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn.

Gặp mặt, chúc Tết, tặng quà 60 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng Sáng 5/2, tại thành phố Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn lãnh đạo Trung ương thăm chúc Tết Anh hùng Lực lượng Vũ trang và Mẹ Việt Nam Anh hùng.