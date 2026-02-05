Chính trị

Quang cảnh hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Sáng 5/2, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-hoi-dam-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-hoi-dam-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-hoi-dam-5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-hoi-dam-1.jpg
Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith #hội đàm Lào
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bản chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào

Bản chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, từng bước hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.