Quang cảnh hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Việc Việt Nam và Lào thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã đưa hợp tác giữa hai bên bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển.