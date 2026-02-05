Quang cảnh hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gặp hẹp
Sáng 5/2/2026, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp hẹp.
Sáng 5/2, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Sáng 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.
Tổng Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào.
Việc Việt Nam và Lào thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã đưa hợp tác giữa hai bên bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển.
Sáng 5/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lâm Đồng đặt ra mục tiêu tổ chức ngày bầu cử phải thành công về nhân sự, đảm bảo đủ, đúng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu.
Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia tạo nên sự gắn bó thân tình, cho thấy đây là sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2/2026, tại Phú Thọ, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ mong muốn tỉnh Phú Thọ sẽ bứt tốc phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết, tri ân anh hùng liệt sỹ và chăm lo đời sống nhân dân Đà Nẵng nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Đảng bộ Điện Biên thúc đẩy cán bộ trẻ dấn thân, đổi mới sáng tạo và hành động quyết đoán để xây dựng tỉnh phát triển bền vững, xanh, thông minh.
Chiều 4/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ, ghi nhận đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an Nhân dân.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, từng bước hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh.
Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng-an ninh, là cầu nối giữa vùng Thủ đô với khu Tây Bắc.
Cùng với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Lạng Sơn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với quản lý, bảo vệ biên giới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một.
Sáng 5/2, tại thành phố Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn lãnh đạo Trung ương thăm chúc Tết Anh hùng Lực lượng Vũ trang và Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Sáng 5/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Ngày 3/2, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Chuyến thăm Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm từ sau thành công của Đại hội XIV, cho thấy sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt ghi nhận hiệu quả hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và UNDP, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và bảo vệ môi trường.
Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 4/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao các thời kỳ.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.
Nghị định mới quy định quản lý, sử dụng, khai thác tài sản của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn rõ ràng các hình thức và thủ tục.
Từ nay đến năm 2030, phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng khoảng 650 người để trở thành đội ngũ hạt nhân nòng cốt triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương.
Phấn đấu hằng năm, có ít nhất 50% lượt cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác.
Tàu CSB 2001 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, bảo vệ chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân trên biển Tây Nam.