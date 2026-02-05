Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là quy định về việc khai thác tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng.

Nghị định này gồm 5 chương, 45 điều quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; việc hình thành tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; xử lý tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; quản lý, xử lý tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho cơ quan, đơn vị của Đảng; báo cáo tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị định này không điều chỉnh đối với việc quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp của Đảng (trừ tài sản giao cho doanh nghiệp của Đảng quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp); tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng ở nước ngoài.

Việc quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp của Đảng (trừ tài sản giao cho doanh nghiệp của Đảng quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp) thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, quy định của Đảng và điều lệ doanh nghiệp.

Việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với tài sản công do Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý và bố trí cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đảng ủy xã, phường, đặc khu sử dụng thì Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hạch toán và quản lý theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nghị định áp dụng cho các đối tượng sau: Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (sau đây gọi là Đảng ủy ở trung ương); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Tỉnh ủy, Thành ủy); Đảng ủy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đảng ủy xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là Đảng ủy cấp xã); cơ quan, đơn vị của Đảng quản lý, sử dụng tài sản; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quy định về việc khai thác tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Về việc khai thác tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng, Nghị định quy định như sau:

Danh mục tài sản được khai thác

Danh mục tài sản tại cơ quan, đơn vị của Đảng được khai thác gồm:

a) Nhà ở công vụ.

b) Quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm ứng dụng.

c) Cơ sở dữ liệu.

d) Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị của Đảng (nhà ăn, căn tin; nhà/bãi để xe; vị trí lắp đặt máy rút tiền tự động, máy bán hàng tự động; vị trí lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông, trạm sạc điện phương tiện giao thông; vị trí lắp đặt màn hình led, tấm pano phục vụ thông tin, tuyên truyền); tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP.

đ) Kho lưu trữ, kho bảo quản, phòng họp, phần diện tích sử dụng chung thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; phần diện tích cơ quan, đơn vị được giao quản lý cao hơn so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

e) Phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm và các máy móc, thiết bị, tài sản khác phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

g) Tài sản là di tích lịch sử-văn hóa, di tích lịch sử gắn với đất thuộc đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; phòng truyền thống của cơ quan, đơn vị của Đảng.

h) Tài sản khác được khai thác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hình thức khai thác

Nghị định quy định các hình thức khai thác cụ thể như sau:

a1) Cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản tự quản lý, sử dụng nhà ăn, căn tin, nhà/bãi để xe để cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, khách đến công tác, đối tượng được đơn vị sự nghiệp của Đảng cung cấp dịch vụ sự nghiệp (sau đây gọi là tự khai thác).

Giá dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nhà nước (đối với các dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá) hoặc do người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản quyết định bảo đảm bù đắp đủ chi phí và có tích lũy hợp lý (đối với các dịch vụ không do Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá).

b1) Cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền khai thác nhà ăn, căn tin, nhà/bãi để xe để cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị của Đảng, khách đến công tác, đối tượng được đơn vị sự nghiệp của Đảng cung cấp dịch vụ sự nghiệp.

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền khai thác nhà ăn, căn tin, nhà/bãi để xe được thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hay đấu giá do người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản quyết định.

Trường hợp lựa chọn thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị của Đảng, khách đến công tác, đối tượng được đơn vị sự nghiệp của Đảng cung cấp dịch vụ sự nghiệp; tổ chức, cá nhân trúng thầu được quyền khai thác nhà ăn, căn tin, nhà/bãi để xe để cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu của cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị của Đảng, khách đến công tác, đối tượng được đơn vị sự nghiệp của Đảng cung cấp dịch vụ sự nghiệp.

Trường hợp lựa chọn thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và tổ chức đấu giá không thành thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản quyết định tiếp tục đấu giá hoặc thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền khai thác tài sản hoặc tự khai thác theo quy định tại điểm a1 nêu trên.

Trụ sở Đảng ủy phường biên giới Lào Cai. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá, giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Giá khởi điểm, giá gói thầu được xác định theo quy định về xác định giá gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giá cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền khai thác là giá trúng đấu giá hoặc giá trúng thầu.

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khai thác được thu tiền dịch vụ theo mức giá quy định của Nhà nước (đối với các dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá) hoặc quyết định mức thu bảo đảm bù đắp đủ chi phí và có tích lũy hợp lý (đối với các dịch vụ không do Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá).

c1) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vị trí tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để lắp đặt máy rút tiền tự động, máy bán hàng tự động, lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông, trạm sạc điện phương tiện giao thông, lắp đặt màn hình led, tấm pano phục vụ thông tin, tuyên truyền kết hợp quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Việc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vị trí tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để lắp đặt máy rút tiền tự động, lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cơ quan, đơn vị của Đảng có tài sản chuẩn bị phương án cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vị trí tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để lắp đặt máy rút tiền tự động, lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông gửi tới tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cơ quan, đơn vị có tài sản thực hiện thương thảo Hợp đồng cho sử dụng vị trí để lắp đặt máy rút tiền tự động, lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông và ký kết Hợp đồng làm cơ sở thực hiện. Giá cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vị trí tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là giá đã thương thảo với tổ chức, cá nhân có nhu cầu và ghi nhận tại Hợp đồng.

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân sử dụng vị trí tại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để lắp đặt máy bán hàng tự động, trạm sạc điện phương tiện giao thông, màn hình led, tấm pano phục vụ thông tin, tuyên truyền kết hợp quảng cáo được thực hiện theo quy định tại điểm b1 nêu trên.

d1) Cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền khai thác tài sản để cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp của Đảng, trừ trường hợp quy định tại điểm b1, điểm c1 nêu trên. Việc xác định tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp của Đảng được thực hiện theo quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khai thác tài sản để cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp của Đảng được thực hiện theo quy định tại điểm b1 nêu trên.

Thẩm quyền quyết định khai thác

Nghị định quy định Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác đối với tài sản do cơ quan, đơn vị của Đảng ở trung ương quản lý, sử dụng.

Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác đối với tài sản do cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh quản lý, sử dụng.

Đơn vị sự nghiệp của Đảng tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp của Đảng tự đảm bảo chi thường xuyên quyết định khai thác tài sản tại đơn vị mình.

Trình tự, thủ tục khai thác tài sản

Trình tự, thủ tục khai thác tài sản được quy định như sau:

Cơ quan, đơn vị của Đảng quản lý, sử dụng tài sản lập 1 bộ hồ sơ đề nghị khai thác tài sản, báo cáo cơ quan, đơn vị là đơn vị dự toán cấp trên (nếu có đơn vị dự toán cấp trên) để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc khai thác tài sản.

Hồ sơ đề nghị khai thác gồm:

Văn bản đề nghị khai thác tài sản của cơ quan, đơn vị của Đảng quản lý, sử dụng tài sản (trong đó nêu rõ sự cần thiết; danh mục tài sản khai thác (tên tài sản; loại tài sản; số lượng; diện tích đề nghị khai thác (đối với tài sản là đất, nhà); nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán); hình thức khai thác; thời hạn khai thác; dự kiến số tiền thu được (nếu có)): bản chính;

Văn bản đề nghị khai thác tài sản của cơ quan, đơn vị của Đảng là đơn vị dự toán cấp trên (nếu có đơn vị dự toán Các hồ sơ khác liên quan đến tài sản đề nghị khai thác (nếu có): bản sao.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc khai thác tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp không thống nhất việc khai thác tài sản.

Cơ quan, đơn vị của Đảng quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm cấp phiếu thu tiền hoặc hóa đơn bán hàng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ./.

