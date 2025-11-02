Chính trị

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với sắp xếp hiệu quả tài sản công

Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chuyên ngành, bảo đảm thống nhất trong phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và quản lý hiệu quả tài sản công.

dieu-chinh-ngay-quy-hoach-su-dung-dat-quy-hoach-xay-dung-va-cac-quy-hoach.jpg

Theo Kết luận số 202-KL/TW, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh./.

