Kết luận 202-KL/TW: Siết quản lý tài sản công, kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến xã

Tại Kết luận số 202-KL/TW ngày 31/10/2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tài sản công, bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.
Tin cùng chuyên mục
Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32: Thúc đẩy hợp tác, kết nối, phát triển bền vững
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Lương Cường: Chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo cộng đồng và thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác song phương.
Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội XIV của Đảng
Tại Kết luận số 201-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện quy chế, kiện toàn nhân sự và triển khai nghị quyết đại hội vào thực tiễn.
Kết luận số 202-KL/TW: Nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ
Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát thể chế, đầu tư hạ tầng số, số hóa tài liệu, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.
Tăng năng lực cấp xã, chuyển từ quản lý sang quản trị và kiến tạo phát triển
Theo Kết luận số 202-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, bộ, ngành Trung ương tập trung củng cố chính quyền cơ sở, phát huy vai trò người đứng đầu, bảo đảm hiệu quả quản trị và phục vụ nhân dân.
APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn và quyết tâm đổi mới của Việt Nam
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời; yêu cầu Ban IV xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước cần lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp.
Việt Nam-Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Thăm và làm việc tại Anh, Phó Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quyết định trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Phát triển sàn giao dịch dữ liệu với công nghệ là đột phá, nhân lực là then chốt
Tại Việt Nam, riêng thị trường dữ liệu năm ngoái ước tính đạt khoảng 1,57 tỷ USD, dự báo tới năm 2030 sẽ đạt khoảng 3,53 tỷ USD.
Điện mừng Tổng thống Nhà nước Đa dân tộc Bolivia
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng nhân dịp ngài Rodrigo Paz Pereira đắc cử Tổng thống.
Huy động cao nhất mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quốc hội
Quốc hội phải tiên phong trong tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32
Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng: Hợp tác vì hòa bình
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất cho những gì ASEAN và các đối tác có thể đạt được khi làm việc cùng nhau bằng tình đoàn kết.
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC
Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc thành công chuyến tham dự APEC 2025, đối thoại chiến lược, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc và quốc tế.
Phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân
Chiều 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ và cộng đồng người Việt tại Đông Nam Hàn Quốc
Chủ tịch nước Lương Cường xúc động khi được biết nhiều bà con lao động, sinh viên, cô dâu Việt Nam đang nỗ lực vươn lên, được bạn bè Hàn Quốc tin yêu, đánh giá cao.
Huy động cao nhất mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quốc hội
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh huy động nguồn lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao trách nhiệm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch nước gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc
Chiều 1/11, tại thành phố Busan, Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ thân mật cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
Chủ tịch Quỹ KF Kim Ghee Whan mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng thành phố Busan
Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà Busan đã đạt được trong quá trình phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn thứ 5 thế giới.
Quốc hội Moldova bầu ông Alexandru Munteanu làm Thủ tướng
Tân Thủ tướng đối mặt với thách thức lớn như khó khăn kinh tế kéo dài, lạm phát cao do hậu quả của xung đột tại Ukraine láng giềng và việc Moldova phải thực hiện các cải cách khó khăn để hội nhập EU.
Phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Thủ tướng phê chuẩn bầu hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm ông Vũ Tiến Phụng và ông Lê Trung Kiên.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất
Chiều 1/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Góp phần hoàn thiện các quyết sách lớn
Việc Đảng công khai, rộng rãi lấy ý kiến nhân dân thể hiện rõ tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng trong mọi chủ trương lớn của đất nước.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp về phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam
Chiều 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các doanh nghiệp công nghệ về định hướng phát triển sàn dữ liệu tại Việt Nam.
Hoạt động bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 của Chủ tịch nước
Chiều 1/11, tại thành phố Busan, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, tiếp Thị trưởng thành phố Busan, Thăm Trung tâm Văn hoá ASEAN tại Busan...
99,99% số người nghỉ việc theo Nghị định 178 đã nhận tiền
Tính đến ngày 28/10, cả nước có 146.836 người nghỉ việc đã được nhận tiền (99,99%) theo Nghị định 178, trong đó Trung ương có 47.910 người (99,98%), địa phương có 98.926 người (100%).
Thủ tướng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động trong tháng 11
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là việc khó, song khó mấy cũng phải làm; không cầu toàn, không nóng vội, song cũng không bỏ lỡ cơ hội.
APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác
Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi số và hợp tác khu vực tại APEC 2025.
Hội nghị tham vấn về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Sáng 1/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tham vấn các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.