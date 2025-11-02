Chính trị

Kết luận 202-KL/TW: Siết quản lý tài sản công, kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp bộ máy, quản lý tài sản công, xử lý tồn đọng trong năm 2025.

Tại Kết luận số 202-KL/TW ngày 31/10/2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tài sản công, bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

