Kết luận số 202-KL/TW: Nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát thể chế, đầu tư hạ tầng số, số hóa tài liệu, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Kết luận số 202-KL/TW yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế, khắc phục chồng chéo pháp luật, đầu tư hạ tầng số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hoàn thành trước 15/12/2025./.

