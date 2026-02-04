Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở

Chiều 4/2, Tổ kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng tiến hành làm việc với 5 xã, phường trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, khách quan việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử sau hiệp thương lần 2; đồng thời, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, đặc biệt lưu ý các trường hợp biến động dân cư, tạm trú hoặc đi làm ăn xa để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân.

Các xã, phường được yêu cầu chủ động xử lý dứt điểm các đơn thư, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để phát sinh các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Tại buổi làm việc, đại diện 5 xã, phường đã báo cáo chi tiết tiến độ triển khai từ ngày 25/12/2025 đến nay, trọng tâm là kết quả hiệp thương lần 2 và kế hoạch thực hiện đến cuối tháng 2/2026.

Theo đại diện Ủy ban bầu cử phường Phú Lợi, dù đối mặt với khối lượng công việc lớn, phường đã chủ động thành lập 41 Tổ bầu cử và niêm yết danh sách hơn 69.400 cử tri đúng thời hạn. Tuy nhiên, địa phương đang lúng túng trước yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của các ứng viên.

Phường cũng đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là thiếu các thiết bị chuyên dụng như máy photocopy, máy quét (scan) công suất lớn để phục vụ việc in ấn, lưu trữ hồ sơ cử tri và ứng cử viên một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, việc quản lý danh sách cử tri gặp nhiều trở ngại do hệ thống chưa cho phép trích xuất dữ liệu linh hoạt (như tệp Excel) để đối soát tại chỗ, gây mất nhiều thời gian cho công tác rà soát di biến động dân cư.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban bầu cử xã Tài Văn đã báo cáo những nỗ lực trong việc đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh việc duy trì hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát tin hàng ngày, xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua cổng thông tin điện tử và mạng xã hội Facebook.

Điểm nổi bật là đơn vị đã chủ động xây dựng các infographic và video sinh động về hồ sơ người ứng cử, giúp nhân dân dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu thông tin.

Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nêu lên những rào cản đặc thù do dân cư phân bố không đồng đều; đặc biệt tại các ấp vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số, gây áp lực lớn cho công tác rà soát danh sách cử tri.

Trước tình hình đó, xã Tài Văn kiến nghị các cấp ngành và lực lượng Công an tăng cường phối hợp chặt chẽ để đối soát, cập nhật chính xác biến động dân cư.Đánh giá chung về tình hình chuẩn bị bầu cử, Tổ kiểm tra nhận định các địa phương cơ bản đã bám sát lịch trình và thực hiện đúng quy định của Trung ương cũng như thành phố.

Một trong những nội dung trọng tâm được đoàn lưu ý là việc xử lý hồ sơ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; trong đó, các đơn vị cần có biện pháp linh hoạt, khéo léo nhằm đảm bảo tính công khai nhưng vẫn bảo vệ được thông tin cá nhân của người ứng cử.

Nhấn mạnh bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương phải tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu cử tri đi bầu đúng, bầu đủ và đúng pháp luật.

Cuộc bầu cử không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đòi hỏi các cấp phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cả về nhân sự, cơ sở vật chất lẫn tâm thế để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp./.

