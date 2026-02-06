Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Lào Cai

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà Tết tặng một số gia đình chính sách, người có công, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Việt Hùng đã trao quà Tết tặng đại diện 250 gia đình người có công, chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn các phường: Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Nam Cường, Yên Bình, Việt Hồng, Trấn Yên và lực lượng vũ trang, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa số 1 của tỉnh.

Trong không khí phấn khởi, ấm áp những ngày giáp Tết Nguyên đán, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ lão thành, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Lào Cai lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân là gốc, coi việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

“Mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn luôn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt. Đây cũng là truyền thống văn hoá tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mọi miền Tổ quốc đều diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điểm lại năm 2025 vừa qua là năm đầy thử thách đối với cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Chúng ta đã chứng kiến những diễn biến bất thường, rất khắc nghiệt về thiên tai, trong đó Lào Cai là một trong những địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các đợt bão lũ liên tiếp.

“Những hình ảnh làng mạc bị chia cắt, những ngôi nhà bị tàn phá, những mất mát về người, về tài sản vẫn còn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, Lào Cai của chúng ta đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,” Thường trực Ban Bí thư đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhân dịp Tết đến xuân về, hoạt động trao tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, người có công, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng được gửi gắm trong đó là nghĩa tình, sự sẻ chia và mong muốn bà con có thêm động lực, thêm nghị lực để vươn lên, ổn định cuộc sống và đón mùa Xuân mới thật sự trọn vẹn và ấm áp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho các gia đình chính sách, người có công tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Lào Cai tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ thực hiện trong dịp lễ, Tết mà phải được triển khai thường xuyên, liên tục, đảm bảo mọi nhà, mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại tỉnh Lào Cai, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao (94 tuổi), dân tộc Thái.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao tại xã Quy Mông. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại ngôi nhà sàn ở xã Quy Mông, sau khi thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Hoàng Văn Muôn, người con trai duy nhất của Mẹ đã hy sinh năm 1969 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thường trực Ban Bí thư ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Mẹ.

Chúc Mẹ Hà Thị Hao mạnh khỏe, trường thọ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng khi ở tuổi 94 Mẹ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, được chăm sóc chu đáo.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đến thăm và chúc Tết gia đình thương binh Vũ Đức Chơn, 77 tuổi.

Trong không khí thân tình, ấm áp, ông Vũ Đức Chơn cho biết, năm 1971, khi tham gia chiến đấu ông bị thương trên chiến trường Lào, hiện là thương binh hạng 1/4 (có tỷ lệ thương tật 82%).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình thương binh Vũ Đức Chơn, phường Yên Bái. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp năm mới 2026, người cựu chiến binh phường Yên Bái bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tới thăm và chúc Tết; đồng thời chúc Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Đoàn năm mới sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

Sáng cùng ngày, tại phường Văn Phú, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đã tới thăm và trao quà Tết tặng cán bộ, nhân viên và các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 của tỉnh Lào Cai./.

