Khởi động tour du lịch Tết và chiến lược kinh doanh 2026

Trong bối cảnh thị trường du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dự báo là “mùa vàng” với lượng khách và doanh thu đều tăng mạnh, cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng tận dụng được cơ hội kinh doanh ở cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã khởi động đa dạng sản phẩm tour tuyến và liên kết hợp tác chiến lược kích cầu du lịch ngay từ những ngày đầu tháng 2/2026.

Cụ thể, tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động thường niên quảng bá văn hóa Tết Việt truyền thống, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Lữ hành Vietluxtour đã tổ chức chương trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Người Tây ăn Tết miền Tây.”

Chương trình chào đón đoàn du khách Ba Lan (châu Âu) về vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long để trực tiếp tham gia các phong tục đón Tết cổ truyền đậm chất phương Nam.

Điểm nhấn của hành trình năm nay, có sự kết hợp giữa du lịch sinh thái "chữa lành" và trải nghiệm văn hóa thực tế như học gói bánh Tét, sên mứt dừa, xin chữ đầu năm, chiêm bái bàn thờ gia tiên ngày Tết, nhận lì xì,…

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour chia sẻ: Khách du lịch châu Âu, nhất là phân khúc trung-cao cấp ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc.

Họ không chỉ muốn ngắm nhìn Việt Nam đẹp qua phong cảnh, mà muốn “chạm” vào văn hóa Việt qua nếp sống, ẩm thực và lễ hội. Việc duy trì và làm mới liên tục chương trình trải nghiệm Tết cho khách Tây là cách Vietluxtour cụ thể hóa chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và hàm lượng văn hóa, thay vì cạnh tranh bằng giá.

Tương tự, Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt (Du lịch Việt) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm triển khai chuỗi chương trình ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu gia tăng tiện ích, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm du lịch trong bối cảnh nhu cầu di chuyển, nghỉ dưỡng ngày càng tăng cao.

Việc hợp tác giữa Du lịch Việt và MobiFone được định vị như một giải pháp “kép”, gồm: giảm chi phí, tăng trải nghiệm, giúp khách hàng có thêm động lực “lên đường” trong mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ và cả năm 2026.

Hai bên sẽ phối hợp phát triển và triển khai hệ thống ưu đãi toàn diện trong các lĩnh vực du lịch, hàng không, lưu trú, dịch vụ bổ trợ… mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng MobiFone khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Du lịch Việt, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, lễ 30/4-1/5, hè, Tết Dương lịch…

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 2.538 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 672,5 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú đạt gần 476.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 61,3%, trong đó nhiều khách sạn 4-5 sao tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đạt công suất từ 72%-88%.

Chiến lược phát triển của Saigontourist Group trong năm 2026 sẽ tập trung vào 5 trụ cột chính: nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh đầu tư trọng điểm; mở rộng liên kết vùng và quốc tế; tăng tốc chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Trong quá trình phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, việc mở rộng không gian phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ du lịch và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình cho hay, ngành Du lịch Thành phố bước vào giai đoạn mới với quyết tâm phát triển sản phẩm mang dấu ấn bản sắc, tiên phong trong chuyển đổi số và đặc biệt xây dựng văn hóa nghề nghiệp-đạo đức du lịch-tinh thần hiếu khách như giá trị cốt lõi.

Để hiện thực hóa định hướng này và tầm nhìn đến năm 2030, ngành Du lịch Thành phố sẽ nâng cao công tác nghiên cứu trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy giải pháp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo công nghệ.

Bên cạnh đó, trong không gian phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mới, ngành cũng xác định động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm khách hàng./.

Năm Du lịch quốc gia 2026: Cùng hợp lực, bứt phá xúc tiến quảng bá Năm Du lịch Quốc gia 2026 là chuỗi chương trình kéo dài trong suốt năm, được chuẩn bị công phu, có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước.