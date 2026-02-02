Việt Nam khẳng định vị thế điểm đến lý tưởng tại thị trường du lịch Israel

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Địa Trung Hải (International Mediterranean Tourism Market - IMTM) lần thứ 32 diễn ra tại Tel Aviv, tối 1/2, Công ty Authentic Asia DMC đã phối hợp cùng Tập đoàn Little Hội An, Vietstar Cruises Investment JSC và Destination Chase tổ chức hội thảo chuyên đề “Việt Nam - Điểm đến lý tưởng cho du khách Israel” tại khách sạn Leonardo Plaza City Tower.

Sự kiện thu hút sự tham dự của Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa, đại diện Hãng hàng không Arkia cùng khoảng 80 đại biểu khách mời phía Israel là đại diện các doanh nghiệp lữ hành outbound, đại lý du lịch và các KOL, travel blogger có ảnh hưởng tại Israel.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tại hội thảo, các bên đã cập nhật toàn diện về tiềm năng du lịch Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ du lịch trọn gói, khả năng triển khai các sản phẩm tour series (tour ghép đoàn định kỳ), incentive (tour du lịch khen thưởng) và tailor-made (tour du lịch theo yêu cầu), đồng thời thảo luận định hướng hợp tác phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách Israel giai đoạn 2026-2027.



Đánh giá cao sự chủ động của doanh nghiệp Việt Nam tại IMTM lần thứ 32, Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa nhấn mạnh: "Việc đưa vào vận hành đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội là dấu mốc quan trọng, cho thấy hoạt động hiệu quả của việc kết nối hợp tác hàng không trực tiếp giữa hai nước. Đường bay này không chỉ góp phần tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến; mà còn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác tốt hơn các cơ hội hợp tác, tận dụng lợi thế của mỗi bên trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và dịch vụ; là 'cây cầu mới’ kết nối hai nền văn hóa giàu bản sắc, hai nền kinh tế năng động với tinh thần đổi mới sáng tạo; cũng như mở ra chương mới trong lĩnh vực hợp tác du lịch giữa hai bên."

Ông Lê Thái Hòa cũng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong việc đi tiên phong khai phá thị trường Israel, sau khi Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do song phương (VIFTA) được đưa vào thực thi.

Sự xuất hiện tại IMTM lần thứ 32 của các doanh nghiệp Việt Nam với hệ sinh thái dịch vụ bài bản chuyên nghiệp và sự am hiểu văn hóa sâu sắc không chỉ giúp thúc đẩy dòng khách du lịch mà còn là cầu nối quan trọng để người dân Israel hiểu hơn về một Việt Nam đổi mới, năng động và giàu bản sắc.



IMTM là hội chợ du lịch chuyên nghiệp lớn nhất tại Israel và khu vực Địa Trung Hải, được tổ chức liên tục hơn 30 năm qua. Hội chợ năm nay chính thức diễn ra từ ngày 3 đến 4/2 tại Trung tâm triển lãm Expo Tel Aviv, quy tụ gần 200 gian hàng và hàng nghìn đại diện đến từ hơn 50 quốc gia.

Việc tham gia của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Đông-Địa Trung Hải.



Theo thống kê, năm 2023 người dân Israel thực hiện khoảng 9 triệu chuyến du lịch nước ngoài; ngay cả trong năm 2024 đầy thách thức, con số này vẫn đạt hơn 7 triệu lượt, cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường khách Israel đối với các điểm đến đường dài như Việt Nam.



Việc doanh nghiệp Việt Nam hiện diện tại IMTM lần thứ 32 diễn ra trong bối cảnh đường bay thẳng Tel Aviv-Hà Nội do Hãng hàng không Arkia của Israel khai thác chính thức đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn gần 12 giờ. Đây được xem là cú hích lớn, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành du lịch hai nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa song phương./.

Gian hàng Việt Nam tạo dấu ấn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR 2026 Ngay trong ngày khai mạc, sự kiện “HOLA VIETNAM!” cùng tiệc cocktail giới thiệu ẩm thực Việt Nam đã thu hút đông đảo quan khách, đối tác lữ hành và cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế.