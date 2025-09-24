Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Top Resa tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 23-25/9, tại Trung tâm triển lãm Paris Expo Porte de Versailles diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Top Resa 2025.

Đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cùng 12 doanh nghiệp lữ hành và hàng không tham dự hội chợ để giới thiệu và quảng bá về văn hóa, du lịch và hàng không.



Với chủ đề “Hà Nội đến để yêu - Hanoi venir pour aimer”, gian trưng bày của Hà Nội giới thiệu nhiều hình ảnh, video, sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực và các ấn phẩm về văn hóa và du lịch.

Khách hàng tìm hiểu các điểm đến du lịch của thủ đô Hà Nội và các địa phương khác của Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Tại hội chợ, Sở Du lịch Hà Nội còn phối hợp với Vietnam Airlines và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị giới thiệu điểm đến và hợp tác phát triển du lịch. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối hợp tác với Vùng thủ đô Ile-de-France, thành phố Versailles và các đối tác châu Âu trong lĩnh vực du lịch, hàng không và truyền thông; đồng thời tiến hành khảo sát, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn di sản và phát triển du lịch.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ hy vọng qua hội chợ này, với sự tham gia tích cực và năng động của các công ty du lịch lữ hành, du khách Pháp và quốc tế sẽ đến Việt Nam nhiều hơn, qua đó nâng cao vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.



Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đến tham quan các gian hàng, động viên sự nỗ lực tham gia Hội chợ IFTM Top Resa của Sở Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho biết việc gửi đoàn tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Top Resa là nhằm thúc đẩy, thu hút thị trường khách châu Âu, đặc biệt là khách nói tiếng Pháp. Đây là một trong những giải pháp để Thành phố Hà Nội đạt được mục tiêu thu hút 7,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay.



Ông Pierre Sauvage, Chủ tịch Hiệp hội các hãng hàng không tại Pháp (BAR France), cho biết bản thân ông gắn bó rất sâu sắc và rất yêu Việt Nam. Từng sống tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc còn trẻ, ông luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho sự phát triển của Việt Nam và với ông, Việt Nam luôn là điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.



Trong khi đó, bà Adeline - đại diện của hãng lữ hành lớn nhất nước Pháp Club Méditerranée - chia sẻ rằng đã đưa các điểm đến ở Việt Nam vào chương trình lữ hành từ nhiều năm nay. Bà Adeline đánh giá Việt Nam là thị trường có tiềm năng rất tốt và nhận được nhiều phản hồi tích cực của du khách Pháp.

Việt Nam là điểm đến lớn của khách Pháp trong mùa Đông, với điểm mạnh là sự đa dạng: vừa có trải nghiệm văn hóa, phong cảnh, vừa có những cuộc gặp gỡ chân thực với người dân.



Theo số liệu chính thức và dự báo, hội chợ IFTM Top Resa là sự kiện du lịch hàng đầu thế giới, quy tụ hơn 3.000 đơn vị du lịch, lữ hành từ hơn 100 quốc gia và trên 32.000 chuyên gia ngành du lịch từ nhiều nước.

Việc tham dự IFTM Top Resa 2025 là cơ hội quan trọng để quảng bá Hà Nội - thủ đô di sản và sáng tạo của Việt Nam, khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; đồng thời mở rộng thị trường khách Pháp-châu Âu, thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, tăng cường kết nối và hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch bền vững./.

Du lịch Việt “xây cầu nối” giúp khách Pháp tới trải nghiệm văn hóa bản địa Du khách Pháp có xu hướng “du lịch chậm” gắn với các giá trị bền vững và trải nghiệm cá nhân hóa. Họ muốn sống và hòa mình vào đời sống bản địa, trải nghiệm sự chân thực trong từng khoảnh khắc.