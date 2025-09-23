Quảng bá, kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định phê duyệt Đề cương chi tiết việc “Tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Bắc Mỹ.”

Theo đó, chương trình sẽ bao gồm các nội dung chính: Tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp (B2B), tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, tiệc giao thương, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tổ chức không gian giới thiệu càphê Việt Nam... Thời gian diễn ra chương trình dự kiến từ ngày 1-10/11/2025.

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đón và phục vụ 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa… theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5% trở lên.

Đặc biệt, tiếp nối chương trình quảng bá xúc tiến tại Hoa Kỳ từ năm ngoái, sự kiện này tiếp tục góp phần làm tăng nhận diện và tạo ấn tượng về hình ảnh “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận” đối với du khách Mỹ. Qua đó, củng cố hình ảnh, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, đa dạng trải nghiệm, giàu bản sắc, thiên nhiên hùng vĩ; lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù phù hợp với thị hiếu thị trường Hoa Kỳ, nhất là đối với phân khúc khách trung lưu và cao cấp nhằm kích thích nhu cầu và tạo sự tin tưởng để khách Mỹ chọn Việt Nam.

Loạt điểm đến của Việt Nam xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng "A tourist's guide to love." (Ảnh: Đoàn làm phim)

Chương trình góp phần thúc đẩy tăng trưởng mục tiêu 10% khách du lịch Mỹ đến Việt Nam trong năm 2026; giới thiệu không gian du lịch ẩm thực (nhỏ), qua đó tăng thiện cảm, hiểu biết và tình cảm của người Mỹ dành cho Việt Nam.

Đây cũng là hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam gặp gỡ, kết nối, ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ, thúc đẩy trao đổi thông tin, hợp tác phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường du lịch, tạo động lực tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế thông qua đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, áp dụng các chính sách ưu đãi, thủ tục nhập cảnh thuận lợi; hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thay đổi của thị trường Hoa Kỳ từ đó đề xuất các gói sản phẩm mới phù hợp thị hiếu của khách Hoa Kỳ trong những năm sau./.

