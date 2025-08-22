Chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam: Nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến

Nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam tại các Trung tâm thương mại lớn và các sân bay quốc tế lớn của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ chi tiết “Truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam trên biển quảng cáo tấm lớn, biển quảng cáo điện tử, phương tiện giao thông công cộng.”

Theo đó, kế hoạch truyền thông gồm hai nội dung chính: quảng bá trên biển hộp đèn tại sân bay quốc tế lớn của Việt Nam; quảng bá du lịch Việt Nam trên màn hình LED.

Quyết định này nhằm tăng cường tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu gồm: Khách quốc tế vừa nhập cảnh/ chuẩn bị xuất cảnh theo đường hàng không; khách quốc tế thăm quan check-in vui chơi, mua sắm, ăn uống... (trung tâm thương mại lớn); đa dạng hóa kênh truyền thông điểm đến, kết hợp giữa các hình thức truyền thống (biển hộp đèn, màn hình led cỡ lớn) và hiện đại (video clip LED) tạo trải nghiệm thị giác sinh động, chuyên nghiệp và dễ ghi nhớ…

Bên cạnh đó, chiến lược cũng nhằm quảng bá, giới thiệu về thiên nhiên, văn hóa, con người và các điểm đến tiêu biểu của Việt Nam đến với du khách quốc tế thông qua việc trình chiếu các hình ảnh, video clip tại các sân bay quốc tế lớn của Việt Nam và các Trung tâm thương mại lớn của Việt Nam - những nơi có lưu lượng khách quốc tế lớn nhất và là điểm tiếp cận trực tiếp đến đối tượng mục tiêu.

Một góc cổ kính của Thành phố Hồ Chí Minh giữa nhịp sống sôi động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những hình ảnh quảng bá thể hiện sự đa dạng, đặc sắc của các vùng miền, cũng như hình tượng con người Việt Nam thân thiện, mến khách góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia và xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn từ tháng 9/2025, sẽ phát sóng video clip quảng bá du lịch Việt Nam (TVC) có sự đồng hành của ngôi sao giải trí có độ nhận diện hàng đầu Việt Nam và có độ nhận diện lớn tại một số quốc gia khác.

Chiến lược được kỳ vọng sẽ tiếp cận trực tiếp đến khách du lịch quốc tế, quảng bá và quảng cáo trực quan hiệu quả. Tuyên truyền, giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, các loại hình du lịch, các làng nghề truyền thống, các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, phong tục tập quán, các hình thức văn hóa, văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực của người dân./.

Ngành du lịch dự kiến số lượt khách có thể tiếp cận khi triển khai kế hoạch quảng bá mới là: Tại Hà Nội (sân bay Nội Bài) là 30 triệu lượt khách/năm; tại Thành phố Hồ Chí Minh (sân bay Tân Sơn Nhất) là 45 triệu lượt khách/năm; Tại trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh là 10 triệu lượt khách/năm; Tại Thành phố Huế (sân bay Quốc tế Phú Bài) là 8 triệu lượt khách/năm; tại Phú Quốc (sân bay Quốc tế Phú Quốc) là 12 triệu lượt khách/năm; tại Đà Nẵng (sân bay Quốc tế Đà Nẵng) là 16 triệu lượt khách/năm; Nha Trang (sân bay Quốc tế Cam Ranh) là 10 triệu lượt khách/năm.

