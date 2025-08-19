Ngành du lịch lên kế hoạch quảng bá Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại Australia

Với thông điệp “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận-Trải nghiệm đích thực, Sống cùng di sản xanh” (Vietnam Timeless Charm-Authentic Experiences, Embracing Green Heritage), chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại thị trường Australia sẽ được tổ chức tại thành phố Sydney và Melbourne.

Đề cương chi tiết nhiệm vụ này vừa được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong ký Quyết định phê duyệt. Đây là kết qủa của việc thời gian gần đây Việt Nam liên tiếp trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch Australia, nhờ những ưu thế về chi phí, trải nghiệm đa dạng, thú vị và là địa điểm an toàn, thân thiện.

Tăng cường nhận diện điểm đến Việt Nam

Nội dung chính trong kế hoạch quảng bá của Bộ lần này bao gồm: Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp (B2B); giới thiệu du lịch Việt Nam; biểu diễn nghệ thuật truyền thống; gặp gỡ, làm việc với các đối tác tại nước sở tại (cơ quan xúc tiến du lịch, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch lớn...).

Hình ảnh Việt Nam sẽ được quảng bá tại thành phố Sydney và Melbourne với điểm nhấn an toàn, thân thiện, hấp dẫn và bền vững, với các sản phẩm đa dạng như: du lịch sinh thái, di sản, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe; thiết lập, duy trì và phát triển hiệu quả mối quan hệ với các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội du lịch Australia và cơ quan truyền thông chuyên ngành tại thị trường Australia.

Đây là một nỗ lực nhằm tăng cường nhận diện và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường Australia, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trên bản đồ du lịch quốc tế; tăng cường kết nối, tạo cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và các đối tác Australia, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp; nắm bắt, nghiên cứu thị trường Australia, làm cơ sở để phát triển các sản phẩm phù hợp thị hiếu khách du lịch.

Chính phủ Việt Nam vừa tiếp tục ban hành Nghị định miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện “đối tượng đặc biệt.” (Ảnh minh họa: TTXVN)

Lãnh đạo ngành kỳ vọng chương trình sẽ góp phần trực tiếp vào mục tiêu đón ít nhất 600.000 lượt khách Australia trong năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng 25% so với năm 2024; nâng thị phần khách Australia đến Việt Nam từ 4% hiện tại lên ít nhất 5% trong năm 2025.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy từ 50-70% số doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham gia sự kiện thiết lập được các mối liên hệ, ký kết hợp tác hoặc đạt được các thỏa thuận sơ bộ với đối tác, chương trình quảng bá còn là nỗ lực duy trì và thúc đẩy sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam “Vietnam Timeless Charm” tại xứ sở chuột túi, đặc biệt là thông điệp “Authentic Experiences, Embracing Green Heritage” và các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản (trong đó sản phẩm của Huế là trọng tâm).

Trước đó, trong kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024, Australia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là một trong những thị trường trọng điểm, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN, Anh, Bắc Mỹ và châu Âu.

Vì sao Việt Nam hấp dẫn du khách Australia?

Vài năm trở lại đây, Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của du khách từ Australia. Theo số liệu thống kê do Cơ quan Thống kê Australia mới công bố, lượng người dân Australia đến Việt Nam du lịch đã tăng 54% trong quý I/2025 so với năm 2019.

Số liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Klook cũng cho thấy mức tăng đột biến tới 250% số lượng du khách Australia đặt phòng tại Việt Nam trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Giờ đây Việt Nam thực sự là điểm du lịch lý tưởng với du khách từ đất nước chuột túi nhờ các chuyến bay thẳng từ Australia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hiệp hội Du lịch Australia cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đang trở thành thị trường phát triển nhanh nhất của khách du lịch từ đất nước chuột túi với tốc độ tăng trưởng đạt 28%, nhanh hơn cả thị trường Nhật Bản (17%) và Trung Quốc (12%).

Vậy điều gì khiến dải đất hình chữ S được nhiều khách du lịch Australia lựa chọn? Đó chính là sức cạnh tranh về giá cho các dịch vụ ăn uống, đi lại nhưng trải nghiệm chất lượng, phong phú. Đơn cử một so sánh, trong khi du khách Australia phải chi hơn 5000 AUD để trải nghiệm 10 ngày ở Bali thì với Việt Nam họ chỉ tốn 2000 AUD-3000 AUD cho chuyến đi 14 ngày. Mức giá và chất lượng trải nghiệm là điều khiến bất cứ du khách Australia nào cũng ấn tượng khi đến Việt Nam.

Không chỉ ưu thế về chi phí, sự ổn định của đồng đô la Australia với đồng Việt Nam cũng là lý do khiến cho Việt Nam trở thành điểm đến tiết kiệm chi phí.

Các chuyên gia đánh giá, giờ đây Việt Nam thực sự là điểm du lịch lý tưởng với du khách từ đất nước chuột túi còn nhờ các chuyến bay thẳng từ Australia do các hãng hàng không giá rẻ như Jetstar và Vietjet khai thác, hoặc bằng các hãng truyền thống như Vietnam Airlines và Qantas; đồ ăn ngon và rẻ, các khu du lịch và du thuyền sang trọng nhưng giá cả phải chăng; người dân thân thiện và hiếu khách…

Hội An được đánh giá là điểm đến xanh kiểu mẫu ở Việt Nam, hấp dẫn thị trường khách Australia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long và Hội An.

Những điểm đến chứa đựng vô số trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); phố cổ Hội An với những nét đẹp cổ kính độc đáo; Đà Lạt mát mẻ và thư giãn; Đà Nẵng vừa có vẻ đẹp sang trọng bên bờ biển vừa nhuốm màu lịch sử với các di tích; cố đô Huế với Hoàng thành được bảo tồn công phu…/.

Quảng bá thương hiệu du lịch "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" tại Australia Thị trường khách Australia đến Quảng Nam có sự chuyển dịch về độ tuổi và nhu cầu tiêu dùng, du khách trẻ hóa dần và chú trọng hơn đến các trải nghiệm nghỉ dưỡng.