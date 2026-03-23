Hội chợ VITM 2026: Điểm hẹn nâng tầm kết nối giao thương trong ngành du lịch

Tại họp báo thông tin về Hội chợ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam” chiều 23/3 tại Hà Nội, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá Hội chợ đã đi “đúng và trúng” với xu hướng tất yếu của thế giới là tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Điểm hẹn kết nối Việt Nam với các quốc gia

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bà Cao Thị Ngọc Lan cho biết VITM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Trong đó, mở cửa chính thức cho công chúng tham gia từ ngày 10/4-12/4, còn ngày 9/4 dành riêng cho hoạt động gặp gỡ B2B giữa các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam.

VITM đã trở thành sự kiện thường niên mang đến nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Việt. Với chủ đề chuyển đổi số, tăng trưởng xanh năm nay, các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh du lịch thông minh; đồng thời giới thiệu các sản phẩm xanh và bền vững phù hợp với xu thế phát triển của du lịch thế giới.

Theo đại diện ban tổ chức, hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp du lịch. Dự kiến có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bà Cao Thị Ngọc Lan thông tin về hội chợ VITM 2026. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương B2B diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của hội chợ, 9/4. Đây là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường.

Hoạt động này dự kiến thu hút khoảng 350-400 người mua, trong đó có khoảng 150 công ty lữ hành từ các thị trường trọng điểm đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia, Ấn Độ, Trung Đông, Trung Á và 200 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Tại hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch của Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với các sản phẩm du lịch, chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Nâng tầm kết nối giao thương

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình khẳng định không gian giao thương tại hội chợ không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm, mà trở thành “sàn giao dịch” thực thụ của ngành du lịch. Tại đây, các doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi, đàm phán, xây dựng các gói sản phẩm liên kết, từ đó tạo ra chuỗi giá trị mới cho thị trường.

Song song với hoạt động B2B giữa các doanh nghiệp, hoạt động B2C của doanh nghiệp với người tiêu dùng cũng được đẩy mạnh từ ngày 10-12/4, khi hội chợ mở cửa cho người dân và du khách. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu hấp dẫn, đặc biệt là những sản phẩm gắn với xu hướng du lịch xanh và trải nghiệm bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Không dừng lại ở hoạt động thương mại, VITM 2026 còn được tổ chức như một diễn đàn chuyên sâu, nơi các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề cốt lõi của ngành.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hội nghị, hội thảo cũng được tổ chức với các chủ đề như ứng dụng công nghệ trong quản trị du lịch, phát triển sản phẩm du lịch xanh, nâng cao chất lượng điểm đến…

Thông qua các hoạt động này, VITM 2026 góp phần định hình tư duy phát triển mới cho toàn ngành, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ khai thác tài nguyên sang sáng tạo giá trị.

Một điểm nhấn quan trọng khác của VITM 2026 là Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch năm 2025, dự kiến tổ chức chiều ngày 10/4. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sẽ có 136 doanh nghiệp và 73 cá nhân được tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trong các lĩnh vực lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch.

Hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ. Việc tôn vinh không chỉ là ghi nhận thành tích, mà còn góp phần lan tỏa các mô hình kinh doanh hiệu quả, khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các gian hàng của doanh nghiệp lữ hành tại VITM luôn hấp dẫn với những tour ưu đãi dành cho du khách. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Cùng với đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt hội chợ tạo nên không gian văn hóa sống động, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nếu như trước đây, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM chủ yếu tập trung vào hoạt động quảng bá và bán sản phẩm, thì nay đã trở thành một hệ sinh thái kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, địa phương và các đối tác quốc tế./.

