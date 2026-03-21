Mexico ra mắt “chatbot” hỗ trợ du khách trước thềm World Cup 2026

Chính quyền thủ đô Mexico City ngày 20/3 (giờ địa phương) thông báo chính thức ra mắt chatbot - trợ lý ảo tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), mang tên “Xoli” nhằm hỗ trợ du khách trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới (FIFA World Cup 2026), dự kiến diễn ra tại Mexico, Mỹ và Canada từ ngày 11/6 đến 19/7 tới.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Cơ quan Đổi mới Công nghệ số của thành phố Mexico City (ADIPCM) cho biết đây là công cụ trợ lý ảo hoạt động 24/7, cung cấp thông tin theo thời gian thực về các điểm tham quan, sự kiện, giao thông, ẩm thực và hoạt động văn hóa tại thủ đô cho khách du lịch và người dân.

Chatbot “Xoli” do ADIPCM phối hợp với các cơ quan văn hóa và du lịch Mexico phát triển và thiết kế như một “cửa sổ mở” giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn 3.000 hoạt động diễn ra mỗi ngày tại thành phố, từ tham quan bảo tàng, lễ hội, hòa nhạc cho tới các lựa chọn ăn uống, lưu trú và di chuyển.

Công cụ này hỗ trợ cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, đồng thời có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng đặt câu hỏi linh hoạt như trong giao tiếp thông thường.

Người dùng có thể sử dụng “Xoli” thông qua ứng dụng WhatsApp hoặc trên cổng thông tin du lịch chính thức của thành phố, với tính năng tìm kiếm theo ngày, chủ đề hoặc nhu cầu cụ thể để xây dựng lịch trình tham quan.

Giới chức Mexico cho biết việc ra mắt “Xoli” là một phần trong các nỗ lực ứng dụng công nghệ của Chính phủ Mexico nhằm biến FIFA World Cup 2026 thành động lực thúc đẩy thương mại, thể thao, du lịch và văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Nền tảng này không chỉ phục vụ trong thời gian World Cup mà còn được duy trì lâu dài nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch, rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin, qua đó thúc đẩy các hoạt động kinh tế và tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công tại thủ đô, góp phần thúc đẩy hình ảnh một đô thị hiện đại và thông minh.

Hồi cuối năm 2025, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã công bố “Chương trình xã hội hướng tới World Cup 2026 của Mexico,” bao gồm hơn 177 lễ hội và khoảng 5.000 hoạt động gắn với giải đấu, cùng 74 giải và cúp bóng đá dành cho học sinh, người lao động và công chúng.

Chương trình cũng triển khai khoảng 1.500 hoạt động thuộc sáng kiến “Sống khỏe mạnh” (Vive Saludable) nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh, đồng thời cải tạo 4.200 sân và không gian thể thao công cộng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Mexico cũng đang phát triển ứng dụng “Khám phá Mexico” (Conoce México) nhằm cung cấp thông tin cập nhật về lịch thi đấu, địa điểm, tuyến đường, dịch vụ và các hoạt động văn hóa cho người hâm mộ trong và ngoài nước.

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng liên bang Mexico (Profeco) cũng cho biết đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc triển khai nền tảng bán vé bằng tiếng Tây Ban Nha, niêm yết giá bằng đồng peso Mexico, phù hợp với quy định pháp luật trong nước, đồng thời xây dựng hệ thống chuyển nhượng vé chính thức nhằm đảm bảo an toàn và minh bạch.

World Cup 2026 sẽ là kỳ giải đặc biệt khi lần đầu tiên có ba quốc gia đồng đăng cai, quy tụ 48 đội tuyển và diễn ra 104 trận đấu. Con số tăng đáng kể so với các kỳ trước./.

