OpenAI phát triển ứng dụng máy tính tích hợp Chat, lập trình và duyệt web

OpenAI đang phát triển một ứng dụng dành cho máy tính nhằm kết hợp chatbot ChatGPT phổ biến, công cụ lập trình và trình duyệt web để giữ chân người dùng trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Anthropic PBC.

Một nguồn tin cho biết, ứng dụng duy nhất này sẽ tích hợp cả ba sản phẩm trên. Thời điểm ra mắt ứng dụng hiện vẫn chưa được xác định.

Giám đốc điều hành Fidji Simo phụ trách ứng dụng của OpenAI, sẽ dẫn dắt việc kết hợp các sản phẩm này thành một ứng dụng duy nhất và chịu trách nhiệm các hoạt động tiếp thị; đồng thời Chủ tịch OpenAI Greg Brockman sẽ cùng làm việc với Giám đốc Simo về sản phẩm này. OpenAI từ chối đưa ra bình luận.

Trong những năm gần đây, OpenAI, Anthropic, Google thuộc Alphabet Inc. và các nhà phát triển AI khác đã công bố nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ ngày càng phức tạp - từ phân tích báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp đến viết mã lập trình và tạo ra hình ảnh, video có độ chân thực cao./.

