Anthropic “trình làng” mô hình AI mới, thách thức đối thủ OpenAI

Ngày 5/2, Công ty Anthropic (Mỹ), chính thức “trình làng” mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất mang tên Claude Opus 4.6, tiếp tục thách thức đối thủ OpenAI trong cuộc đua công nghệ ngày càng gay cấn.

Theo tuyên bố của hãng, mô hình mới nhất không chỉ là bước cải tiến về tốc độ xử lý, mà còn thay đổi cơ bản trong cách AI giải quyết các tác vụ phức tạp tại nơi làm việc.

Các chuyên viên tài chính có thể yêu cầu Claude tổng hợp dữ liệu thị trường và các hồ sơ pháp lý phức tạp, hay các nhân viên văn phòng có thể nhận được các bài thuyết trình và tài liệu mà không cần phải trao đổi qua lại quá nhiều lần để sửa lỗi.

Công ty AI này của Mỹ khẳng định Claude Opus 4.6 có khả năng tạo ra các sản phẩm hoàn thiện ngay từ lần thử đầu tiên với chất lượng vượt trội so với bất kỳ đối thủ nào trên thị trường.

Đây là sản phẩm mới nhất của Anthropic sau khi công ty tung ra hơn 30 sản phẩm mới trong những tháng gần đây. Điển hình là công cụ hỗ trợ lập trình Claude Code ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Công cụ này nhanh chóng được giới công nghệ đón nhận và cán mốc doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau 6 tháng phát hành công khai.

Công ty OpenAI không hề ngồi yên trước thách thức từ Anthropic. Cũng trong ngày 5/2, công ty nằm dưới quyền Giám đốc điều hành Sam Altman công bố nền tảng doanh nghiệp mới Frontier, cho phép các công ty quản lý, triển khai và tối ưu tác nhân AI, qua đó mở rộng mạnh mẽ mảng khách hàng doanh nghiệp.

Sự cạnh tranh giữa Anthropic và OpenAI không chỉ dừng lại ở thông số kỹ thuật. Trong khi OpenAI đang ngày càng mở rộng tệp người dùng lên tới 800 triệu người và bắt đầu đưa quảng cáo vào phiên bản miễn phí để tối ưu hóa doanh thu, Anthropic lại vạch ra ranh giới rõ ràng.

Hãng công khai cam kết duy trì chatbot Claude không quảng cáo, cho rằng việc chèn quảng cáo vào các cuộc trò chuyện cá nhân của người dùng là "không phù hợp."

Mặc dù vậy, cả hai công ty đều đang đối mặt với chi phí vận hành khổng lồ. Doanh thu tỷ USD từ Claude Code là con số ấn tượng, nhưng lại đi kèm với hóa đơn điện toán và chi phí máy chủ cũng lớn không kém. Giống như OpenAI, Anthropic vẫn còn cách xa điểm hòa vốn.

Hiện Anthropic đang lên kế hoạch cho đợt chào mua công khai cổ phiếu nhân viên, định giá công ty khoảng 350 tỷ USD. Đây là con số tăng trưởng đáng kinh ngạc đối với một công ty khởi nghiệp non trẻ 4 năm tuổi, dù vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu định giá 800 tỷ USD mà OpenAI đang nhắm tới trong vòng gọi vốn tiếp theo.

Cả hai “ông lớn” công nghệ này đều được đồn đoán là đang rục rịch chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong thời gian sắp tới./.

