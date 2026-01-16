OpenAI và Microsoft không tránh được vụ kiện với tỷ phú Elon Musk

Ngày 15/1, Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers ở California (Mỹ) đã bác bỏ yêu cầu của hai doanh nghiệp OpenAI và Microsoft về việc hủy bỏ vụ kiện do tỷ phú Elon Musk khởi xướng.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc các bên sẽ phải đối mặt tại một phiên tòa xét xử vào cuối tháng 4/2026 để làm rõ cáo buộc OpenAI phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu.

Trọng tâm của vụ kiện xoay quanh lập luận của ông Musk rằng công ty khởi nghiệp (startup) do ông đồng sáng lập cùng Sam Altman vào năm 2015 đã vi phạm cam kết hoạt động như một tổ chức từ thiện, khi OpenAI nhận hàng tỷ USD từ Microsoft và chuyển hướng sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers nhận định rằng dù ông Musk sử dụng bên trung gian để quyên góp 38 triệu USD tiền vốn ban đầu, điều đó không tước đi quyền pháp lý của ông trong việc thực thi các điều kiện kèm theo.

Cụ thể, ông Musk khẳng định khoản đóng góp này gắn liền với hai cam kết nền tảng: OpenAI phải duy trì mã nguồn mở và hoạt động phi lợi nhuận. Thẩm phán cũng từ chối bác bỏ các cáo buộc gian lận, viện dẫn những email nội bộ năm 2017 của đồng sáng lập Greg Brockman.

Các tài liệu này cho thấy sự mâu thuẫn giữa cam kết công khai về cấu trúc phi lợi nhuận và những toan tính nội bộ về việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Một ghi chú riêng tư của ông Brockman thời điểm đó thừa nhận rằng nếu công ty chuyển sang mô hình doanh nghiệp chỉ sau vài tháng đưa ra cam kết phi lợi nhuận, đó sẽ là một lời nói dối.

Đối với vai trò của Microsoft, tòa án phán quyết rằng bồi thẩm đoàn sẽ là bên quyết định liệu “gã khổng lồ” phần mềm này có tiếp tay giúp OpenAI vi phạm trách nhiệm với các nhà tài trợ hay không.

Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc của ông Musk cho rằng Microsoft "làm giàu bất chính" trên tiền đóng góp của ông do thiếu cơ sở pháp lý về quan hệ hợp đồng giữa hai bên. Phản hồi về phán quyết, đại diện OpenAI gọi vụ kiện là "vô căn cứ" và là một phần trong "chiến dịch quấy rối" kéo dài của ông Musk.

Trước đó, OpenAI và tập đoàn viễn thông SoftBank mới đây đã nhất trí đầu tư 1 tỷ USD vào SB Energy, một công ty cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu một phần của tập đoàn Nhật Bản, trong một thỏa thuận tiếp theo nhằm thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ của công ty khởi nghiệp này.

Thỏa thuận mới được công bố sẽ bao gồm việc OpenAI và SoftBank mỗi bên đầu tư 500 triệu USD vào SB Energy, một tập đoàn năng lượng đã chuyển hướng sang phát triển trung tâm dữ liệu. Nhà sản xuất ChatGPT đã ký hợp đồng với SB Energy để xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Texas nằm trong dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của mình.

Bên cạnh đó, The Walt Disney Company đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với OpenAI. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc cấp phép nội dung mà còn đánh dấu sự thay đổi tư duy căn bản của The Walt Disney Company trước làn sóng AI, trong bối cảnh cuộc đua giành sự chú ý của khán giả đang ngày càng trở nên khốc liệt.

Theo thỏa thuận trên, Disney đã đồng ý đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI. Như vậy, Disney trở thành hãng phim lớn đầu tiên của Hollywood cấp phép một phần danh mục đầu tư của mình cho OpenAI, cho phép công ty này sử dụng các tài sản trí tuệ (IP) mang tính biểu tượng trên ứng dụng tạo video Sora và ChatGPT.

Hiện tại, OpenAI được định giá tới 500 tỷ USD./.

