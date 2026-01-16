Cảnh báo tình trạng “lạm phát điểm số” tại các trường đại học Anh

Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học Anh (Office for Students - OfS) vừa phát đi cảnh báo về xu hướng gia tăng mạnh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại nhiều trường đại học ở nước này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ “lạm phát điểm số” và việc suy giảm các chuẩn mực học thuật.



Phóng viên TTXVN tại London dẫn dữ liệu mới nhất do OfS công bố cho thấy số lượng bằng xuất sắc hiện nay cao gấp 1,6 lần (tăng 65%) so với mức có thể giải thích dựa trên các yếu tố học thuật như năng lực đầu vào (điểm A-level), ngành học hay đặc điểm của người học. Điều này cho thấy có sự gia tăng điểm số học tập vượt xa những gì có thể lý giải bằng tiến bộ thực chất của sinh viên.



Cụ thể, trong niên khóa 2023-2024 có 28,8% sinh viên tại Anh được trao bằng loại xuất sắc. Dù tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với niên khóa 2010-2011. Trong khi đó, mô hình phân tích của OfS ước tính tỷ lệ bằng xuất sắc hợp lý chỉ nên ở mức khoảng 17,7%.



Đáng chú ý, 2 trường Đại học East London và Durham có mức tăng “khó lý giải” nhất. Tại Đại học East London, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tăng từ 10,9% lên 35,7% trong hơn một thập kỷ qua; còn tại Đại học Durham, tỷ lệ này tăng từ 18,4% lên 39,6%. Theo OfS, đây là 2 trường có mức tăng bất thường cao nhất trong số 142 cơ sở giáo dục đại học được phân tích tại Anh.



Ông Josh Fleming - Giám đốc chiến lược và triển khai của OfS - nhấn mạnh các trường đại học cần nỗ lực hơn nữa trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo và duy trì chuẩn mực đánh giá.

Ông cho rằng cần đảm bảo rằng bằng đại học phản ánh đúng năng lực và thành tích thực sự của sinh viên để giữ niềm tin của nhà tuyển dụng và toàn xã hội.



Theo giới quan sát, áp lực tài chính, cạnh tranh thứ hạng và nhu cầu thu hút sinh viên có thể là những nguyên nhân khiến một số cơ sở đào tạo nới lỏng tiêu chí đánh giá.

Báo cáo của OfS cũng chỉ ra rằng xu hướng gia tăng tỷ lệ bằng xuất sắc diễn ra ở hầu hết các trường đại học tại Anh, bao gồm cả những cơ sở danh tiếng như Oxford và Cambridge.



Về phía các trường đại học, đại diện của Universities UK - một tổ chức đại diện cho các trường đại học Anh - khẳng định các cơ sở đào tạo đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ chuẩn mực học thuật, qua đó duy trì giá trị và uy tín của bằng cấp.

Trong khi đó, một số trường cho rằng tỷ lệ sinh viên đạt kết quả cao phản ánh chất lượng giảng dạy được cải thiện cũng như sự tiến bộ rõ rệt của người học, chứ không phải là dấu hiệu của việc hạ thấp tiêu chuẩn./.

